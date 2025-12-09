Antxon y Cerdán influían en el Ministerio de Ribera en pro de Forestalia, Sumelzo y empresas de renovables que les pagaban

La secretaria de Estado Susana Sumelzo niega cualquier vínculo económico o empresarial con las actividades investigadas de sus familiares y de las empresas implicadas.

Parte de las gestiones buscaban la aprobación de una autopista eléctrica de 270 km entre Aragón y el País Vasco, un proyecto con fuerte rechazo social y político por su impacto ambiental.

Servinabar, sociedad de Cerdán y Alonso, cobró al menos 160.000 euros de empresas relacionadas con renovables, incluyendo pagos de Sumelzo SA y Mediaciones Martínez.

Antxon Alonso y Santos Cerdán influyeron en el Ministerio de Teresa Ribera para favorecer a empresas de renovables como Forestalia y Sumelzo, que les pagaban por sus gestiones.

El hasta julio secretario de Organización del PSOE y su socio en Servinabar realizaron gestiones hasta lograr la aprobación con condiciones del Miteco para construir una gran autopista eléctrica de 270 kilómetros entre Aragón y el País Vasco que Forestalia quería poner en marcha.

El contacto de la trama de Cerdán en el Miteco fueron miembros del equipo de la vicepresidenta Ribera. Entre ellos estaría su jefe de gabinete, Borja Sastre, según revelan a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras de las negociaciones.

Sastre fue ascendido por Ribera en noviembre de 2023, el mismo mes que Antxon Alonso organizó una reunión con el Gobierno de María Chivite a petición de Forestalia.

El constructor ejerció, por tanto, de intermediario también entre Forestalia, Sumelzo y el Gobierno de Navarra.

El 6 de noviembre de 2023, el socio de Cerdán se reunió en el Palacio de Navarra con el vicepresidente Félix Taberna, el presidente de Forestalia, Fernando Samper, y los directivos de esta empresa de renovables Carlos Ontañón, Luis Marruedo y Julio Tejedor.

A esta reunión también asistió el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi.

Servinabar cobró al menos 160.000 euros por las gestiones de Cerdán y Antxon Alonso en favor de empresas de renovables.

De esa cantidad, 12.100 euros fueron pagados por Sumelzo SA. Esta empresa está gestionada por el hermano y el primo de la secretaria de Estado para Iberoamerica y el Caribe Susana Sumelzo.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Sumelzo, la cual se ha desvinculado completamente de los negocios llevados a cabo por su hermano (Juan José) y su primo (Fernando).

"Nunca he tenido relación económica ni intervención alguna en las actividades empresariales de mi familia", ha afirmado la secretaria de Estado.

Susana Sumelzo ha señalado que su "trayectoria política y profesional es completamente independiente y no guarda ninguna vinculación con la actividad empresarial de ninguna de las personas mencionadas en las informaciones".

"No tengo ninguna relación empresarial con mi familia. Nunca he gestionado ninguna sociedad. No existe ninguna actuación administrativa mía relacionada con esas empresas y no hay actuación judicial, policial o administrativa alguna que me afecte", ha sentenciado.

Los restantes 148.000 euros fueron pagados por una firma aragonesa llamada Mediaciones Martínez. Esta sociedad está vinculada tanto con Sumelzo como con Forestalia a través de los domicilios sociales de sus filiales u otras empresas de los holding.

Esta empresa, hoy llamada Promociones Inmobiliarias Ku-ma realizó una transferencia a Servinabar de 107.000 euros en 2022 y otra de 40.000 euros en 2023.

La sede social está actualmente en la calle Serrano número 76 de Madrid, en donde están domiciliadas numerosas empresas del sector renovable.

Su administrador es Carmelo Aznárez, que es dueño también de Mascún Obra Civil.

Esta constructora está asociada a Sumelzo SA y su dirección en Huesca es sede ahora también de Infraestructuras Montearagón, la empresa del hermano y el primo de Sumelzo que tuvo su sede en el mismo domicilio que Servinabar.

La vinculación entre Forestalia y la familia Sumelzo se remonta al año 2017.

Vínculos empresariales

En aquella época inician una intensa actividad de traspaso de sociedades vinculadas al sector de las energías renovables. En multitud de ocasiones se trataba de sociedades 'fantasma' que permanecían inactivas a la espera de utilizarlas para presentarse a un concurso para licencias.

Así, por ejemplo, este diario ha constatado cómo el 6 de julio de 2017 la familia Sumelzo crea la sociedad Renovables Trillar. Casi dos años más tarde, el 26 de marzo de 2019, la misma sociedad nombra administrador único a Fernando Sol, S.L. y como representante Fernando Samper Rivas, presidente de Forestalia.

Fernando Sol, S.L. es la sociedad 'holding' de la familia Samper. En el ejercicio 2024 tuvo una cifra de negocios de algo más de tres millones de euros, con unas pérdidas cercanas a los 11,55 millones.

Un esquema parecido al de Renovables Trillar se siguió en la sociedad Energías Renovables de Polux, SL. En este caso es la empresa del presidente de Forestalia quien transfiere el control a la familia Sumelzo. Lo mismo ocurrió con Renovables Ores, SL.

Cabe recordar que, como ha contado este diario, la secretaria de Estado, Susana Sumelzo, asegura “no haber tenido nunca relación económica ni intervención alguna en las actividades empresariales” de su familia.

Tras lo ocurrido con Energías Renovables de Polux, SL. el camino que sigue la sociedad es a la inversa. Juan José Sumelzo y Fernando Sumelzo cesan como administradores y recupera el control Fernando Sol, S.L. con Fernando Samper Rivas como representante.

El esquema se reproduce en otras sociedades como Energías Renovables de Lisitea, SL; Energías Renovables de Sauno, SL; Energías Renovables de Esculapio, SL y en Energías Renovables de Dione.

Todas ellas son sociedades vinculadas (o propietarias) a distintos parques eólicos, fundamentalmente en Aragón.

Algunas, incluso, han sido vendidas posteriormente a otros actores del sector que no están vinculados a ellos. Bien para desarrollar los permisos conseguidos por Forestalia, bien para gestionar los parques construidos.

La autopista eléctrica

El objetivo final de la familia Sumelzo y Forestalia era poner en marcha una línea de Muy Alta Tensión (MAT) entre Zaragoza y Gatika (Vizcaya). Esto hacía que la MAT pasara por Navarra, desde Carcastilllo a Alsasua.

Se trata de un proyecto que ha generado un gran rechazo social y político por su enorme impacto medioambiental. Incluso, hay quien duda que pudiera llevarla a cabo pues normalmente este tipo de trazados le corresponde desarrollarlos a Red Eléctrica de España (REE).

El objetivo de esta línea era evacuar parte de la energía producida en parques renovables de Aragón hacia otras comunidades en las que hubiera mayor demanda eléctrica. En total, casi 270 kilómetros.

Si bien es cierto que el Miteco dio su aprobación a varios tramos en su fase de Declaración de Impacto Ambiental (DIA), no ha logrado la aprobación para su construcción de ninguna de las autonomías que se ven afectadas por su construcción.