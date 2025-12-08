El PP cita en la 'comisión Koldo' a Salazar: "Al Peugeot, Sánchez subió a conseguidores, puteros, comisionistas y acosadores"

Los populares critican la respuesta del Gobierno ante el escándalo, exigiendo depuraciones reales y que Pedro Sánchez asuma responsabilidades políticas por la trama y los presuntos encubrimientos.

El PP sostiene que Salazar fue colaborador cercano de Sánchez junto a otros implicados en la "banda del Peugeot", y que su testimonio es clave para esclarecer responsabilidades políticas.

Se investiga a Salazar por presunto acoso sexual a trabajadoras y supuesta participación en una red de cobros irregulares dentro del PSOE.

El PP cita a Paco Salazar en la comisión de investigación del Senado por el caso Koldo, acusándolo de integrar el "núcleo duro" de Pedro Sánchez durante las primarias socialistas.

El PP ha decidido citar a Paco Salazar en la comisión de investigación del Senado que hace año y medio se creó para el llamado caso Koldo y ahora busca responsabilidades políticas "en toda la oleada de corrupción del sanchismo". Así lo ha anunciado Alicia García, portavoz popular en la Cámara Alta.

Los populares acusan al ex alto cargo de Moncloa de integrar el "núcleo duro" de Pedro Sánchez durante las primarias socialistas. García califica el caso como "un nuevo ejemplo del sanchismo más oscuro", y denuncia que "al Peugeot de Sánchez se subieron conseguidores, comisionistas, puteros y acosadores".

Según la líder del PP en el Senado, el Gobierno "más feminista de la historia" se ha convertido "en el más dañino para las mujeres y el más corrupto de la democracia".

El PP vincula el caso Paco Salazar con una supuesta "red de poder y favores" tejida en torno a Sánchez durante su ascenso en el PSOE. Salazar, que ocupó cargos de confianza en Presidencia, está siendo investigado en el seno del PSOE por comportamientos inapropiados de presunto acoso sexual hacia mujeres de su entorno profesional.

Fuentes populares afirman que Salazar "presionaba a trabajadoras para mostrar su escote, realizaba gestos obscenos y llegó a simular felaciones delante de ellas".

Los sobres del PSOE

Además, la lógica para incluirlo en las citaciones de la comisión Koldo es su presunta participación en el cobro de sobres con billetes. Los populares le exigirán explicaciones sobre cuánto "dinero recibió en efectivo de origen desconocido" dentro de la "trama" de cobros irregulares del PSOE.

Para el PP, estos hechos forman parte de un patrón de "impunidad y encubrimiento" que el partido de Alberto Núñez Feijóo atribuye al presidente del Gobierno. "Sánchez calla, protege y mira hacia otro lado", denunció García.

Los populares sostienen que Salazar no era un desconocido para Sánchez, sino "uno de los colaboradores más cercanos" durante las primarias. En esa etapa, formaba equipo con Santos Cerdán, que pasó cinco meses en prisión preventiva; y José Luis Ábalos y Koldo García, ahora mismo en la cárcel, la llamada "banda del Peugeot".

El PP recuerda que el propio Sánchez reconoció en su libro que sólo Cerdán, Salazar y él conocían el número exacto de avales en aquellas primarias, mientras Koldo los custodiaba. "Todo quedaba dentro de ese círculo, hoy una trama corrupta", señalan fuentes del grupo parlamentario.

García también recuerda un correo de Sánchez al gerente del PSOE, en el que mencionaba a Cerdán, Salazar y Andrés Perelló como responsables financieros de su candidatura. Para el PP, ese documento refuerza la conexión entre "el núcleo fundacional del 'sanchismo'" y los actuales casos de corrupción investigados.

"Silenciar un escándalo sexual"

Desde el PP, insisten en que las medidas adoptadas por el Gobierno tras destaparse el caso son "insuficientes y tardías".

Exigen "depuraciones reales" y que Sánchez asuma responsabilidades políticas. "No se puede cerrar en falso un asunto así. Las víctimas merecen verdad y justicia", subraya García.

El grupo popular considera que el presidente busca "silenciar el escándalo sexual" mediante ceses menores, como el de Antonio Hernández, para "proteger a quien sabe demasiado".

Fuentes del partido insisten en que "Salazar formó parte de la estructura que llevó a Sánchez a la Moncloa, y será clave para esclarecer los hechos".

La citación de Salazar se suma a la estrategia del PP de extender la investigación del caso Koldo a otros nombres del entorno socialista. El partido confía en que su comparecencia permita esclarecer "hasta dónde llega el conocimiento y la responsabilidad del presidente en esta trama".