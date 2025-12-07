Tezanos sostiene que los jueces "nunca juraron la Constitución" y augura un auge de grupos "neonazis" por culpa del PP

El presidente del CIS, José Félix Tezanos, en un acto organizado por la Cadena Ser en octubre de 2023. Europa Press.

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, se suma a la estrategia del Gobierno para identificar al PP con el Franquismo y desacreditar a los jueces.

Tezanos publica esta semana un artículo en la revista Temas, que dirige, en la que sostiene que los jueces españoles "nunca juraron la Constitución", al pasar del Franquismo a la Transición, y augura que en España se va a producir un auge de movimientos "neonazis", por culpa de la connivencia del PP.

El artículo se titula Residuos franquistas en la España actual.

En su texto alude al "partido más franquista de la Transición: la Alianza Popular (rebautizada luego como Partido Popular) de los llamados Siete Magníficos (exministros de Franco), que inicialmente se resistieron con uñas y dientes a la legalización del Partido Comunista, y de lo que ellos calificaban como PSOE (r), es decir, el partido que encabezaba Felipe González, no llegando a asumir la actual Constitución".

José Félix Tezanos olvida mencionar que también procedían del franquismo dos de los grandes artífices de la Transición, el primer presidente de la democracia y líder de UCD, Adolfo Suárez (que había sido ministro-secretario del Movimiento), y Torcuato Fernández-Miranda (que fue presidente del Gobierno tras el asesinato de Carrero Blanco y luego presidente de las Cortes).

Y fueron quienes, en buena medida, diseñaron y ejecutaron la hoja de ruta para pasar de la dictadura a la democracia.

En su artículo, el presidente del CIS también identifica con el franquismo a algunos medios de comunicación y a los jueces.

Y lo hace en plena ofensiva del Gobierno contra el Tribunal Supremo, por la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por filtrar información confidencial de la pareja de Ayuso.

Tezanos lamenta que tras la muerte del dictador no se produjera en España una "desfranquistización similar a los programas de desnazificación" aplicados tras la Segunda Guerra Mundial en países como Alemania e Italia.

Y lo atribuye a que "cierto tipo de franquismo sociológico formaba parte del contexto que estaba presente en la Transición Democrática".

Pone dos ejemplos de ello: "los jueces, que nunca juraron la Constitución, y muchos medios de comunicación social prototípicos del franquismo, como el ABC –pero no solo– que siempre han continuado fieles a su naturaleza, sin acabar de asumir los modos y maneras de la democracia, en un sentido pleno y moderno".

Hoy todos los jueces juran la Constitución al ocupar su primer destino y al ascender de categoría en la carrera, tal como establece el artículo 318 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Y lo hacen con la fórmula establecida en este precepto: "Juro (o prometo) guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, lealtad a la Corona, administrar recta e imparcial justicia y cumplir mis deberes judiciales frente a todos".

Debido a la presencia de estos rescoldos del franquismo, argumenta José Félix Tezanos, en España se está produciendo un "notable auge de las formaciones neonazis y de extrema derecha".

Algo que, advierte, "en la España de los próximos años podría verse estimulado al alza por algunas de las estrategias actuales del PP, cuyos líderes no acaban de entender que 'quien

siembra vientos acaba recogiendo tempestades'".

Tezanos desmenuza una de las últimas encuestas que él mismo encargó como presidente del CIS para exponer que hoy existen importantes "residuos franquistas" entre "los empresarios (sobre todo agrarios), entre los que se consideran clase alta y media-alta y entre los jubilados".

Todo ello para llegar a la conclusión de que "hay que ser firmes en la defensa de la democracia, que apoya la gran mayoría de los españoles".

Porque, advierte, sólo "si tienen éxito las estrategias del odio, la intimidación y el negativismo crítico, y si estas logran llevar al desánimo y a la abstención a una parte apreciable de los electorados progresistas, será posible que las extremas derechas ganen posiciones político-electorales".

Con su artículo en la revista Temas, Tezanos aplica la estrategia del presidente Pedro Sánchez, quien el sábado aprovechó el Día de la Constitución para cargar contra "los herederos del franquismo o quienes pactan con los herederos del franquismo", dijo en alusión a Vox y PP.