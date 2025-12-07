Una firma de abogados contrata anuncios en la prensa de EEUU para denunciar los abusos de Hacienda en España

El anuncio contra Hacienda publicado este fin de semana en el 'Financial Times'.

El diario Financial Times, la Biblia de Wall Street, ha publicado este fin de semana un anuncio contratado por la firma de abogados Amsterdam & Partners, en el que denuncia los abusos de la Agencia Tributaria española contra los contribuyentes y los empresarios.

Se trata de una alerta que puede contribuir a ahuyentar las inversiones internacionales en nuestro país.

La campaña publicitaria denuncia que los inspectores fiscales tienen en España un incentivo perverso: "cobran primas económicas basadas en la cantidad de dinero que consiguen exprimir a los contribuyentes, incluso aunque los tribunales anulen luego sus liquidaciones por injustas".

Un sistema que, indica esta firma, no tiene parangón en otros países occidentales.

Como consecuencia de ello, señala, a menudo las empresas se ven sometidas en España a un trato injusto por parte de Hacienda con graves consecuencias: "embargos de activos, sanciones sustanciales, intereses acumulados y escarnio público por deudas no probadas".

El despacho de abogados Amsterdam & Partners emprendió hace meses una cruzada contra la Agencia Tributaria española, que depende del Ministerio de María Jesús Montero.

Esta firma anunció el pasado mes de junio una batería de iniciativas legales contra la Hacienda española ante distintos organismos internacionales, en representación de sus clientes que se sienten perseguidos por la voracidad del organismo recaudador.

El anuncio publicado este fin de semana en el diario 'Financial Times'.

En una rueda de prensa ofrecida en Madrid, el abogado Robert Amsterdam calificó de "corrupto" el sistema tributario español y pidió que otros gobiernos no compartan su información fiscal con España mientras "no se respete el Estado de Derecho”.

Y hace un año, publicó en varios medios internacionales (como The Wall Street Journal y Le Soir) otra campaña publicitaria bajo el lema Spanish Pickpockets, en el que comparaba a la Hacienda española con los carteristas que cometen hurtos al descuido.

En el anuncio publicado este fin de semana en Financial Times, el despacho Amsterdam & Partners explica que los incentivos que reciben los inspectores fiscales en España "favorecen la agresividad recaudatoria, por encima de la precisión y la justicia" de sus decisiones.

"Innumerables víctimas", relata el anuncio, "nos han contado personalmente historias de empresas destruidas, familias devastadas y graves daños tanto a ciudadanos españoles como a residentes extranjeros".

Según asegura, los contribuyentes deben pagar una liquidación fiscal "incluso si es manifiestamente errónea", antes de poder recurrirla ante los tribunales.

El hecho de que más de los recursos presentados contra Hacienda prosperen ante la Justicia, añade esta firma internacional de abogados, "revela la magnitud del problema".

Se trata de un modelo en el que "la Administración siempre gana, y el ciudadano siempre pierde", incluso en el caso de que la Justicia acabe dándole la razón.