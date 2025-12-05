Ayuso abre la puerta a revertir el modelo del hospital de Torrejón: "Cualquier mala práctica será erradicada con contundencia"

Las claves nuevo Generado con IA Ayuso advierte que cualquier mala práctica en el Hospital de Torrejón será erradicada y no descarta revisar el modelo de gestión privada. El hospital está bajo investigación tras audios que revelan presuntas órdenes para alargar listas de espera y reutilizar material sanitario. El CEO de Ribera Salud ha sido apartado de la gestión mientras se realiza una auditoría interna y la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad investiga. PSOE y Más Madrid exigen revertir la privatización y asumir el control 100% público de los hospitales tras las denuncias sobre el Hospital de Torrejón.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este viernes —durante el acto institucional del Día de la Constitución celebrado en la Real Casa de Correos— que su Gobierno actuará "sin contemplaciones" ante las presuntas irregularidades en el Hospital Universitario de Torrejón, centro público gestionado de forma privada por el grupo Ribera Salud, y que "cualquier mala práctica será erradicada con contundencia".

Ayuso ha reivindicado que el sistema sanitario madrileño es "uno de los mejores del mundo" gracias "a sus profesionales" y "al sistema que nos hemos dado en esta región bajo la batuta de la administración pública".

Por ello, ha subrayado que en Madrid "nadie se queda sin atender a las puertas de un hospital" y que todos los pacientes son tratados "en igualdad de condiciones, sin la Visa por delante", abriendo el sistema "a España entera" y atendiendo "a quien lo necesite".

Nombrando directamente al Hospital de Torrejón, en el foco de la polémica por los audios del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, en el que daba instrucciones para alargar las listas de espera o descartar prácticas no rentables, Ayuso ha pedido "la máxima confianza" para sus profesionales.

"Ni ellos ni ningún paciente serán tratados de una u otra manera por ningún motivo, ni por negocios ni por otros intereses", ha afirmado. También ha insistido en que la Comunidad "actuará ahora y siempre en defensa de nuestro sistema sanitario y sus protagonistas: los madrileños".

Gestión desde 2011

La presidenta ha abierto la puerta a revisar el modelo de gestión del hospital, en manos de la empresa Ribera Salud desde 2011, si las investigaciones confirman prácticas irregulares.

"Con la información necesaria en la mano, sin contemplaciones, con responsabilidad y coherencia, actuaremos", ha señalado. "No dudaremos, llegado el caso, en actuar con contundencia desde la Comunidad".

Hay que recordar que el hospital se encuentra en el centro de la polémica desde que salieron a la luz grabaciones internas y testimonios de directivos y profesionales del centro que señalaban instrucciones para "rechazar pacientes", "priorizar procedimientos rentables", y "reutilizar material sanitario de un solo uso", como catéteres.

La divulgación de estos audios y documentos ha desencadenado una investigación de la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad y una auditoría interna en Ribera Salud. La empresa ha apartado de la gestión del centro a su CEO mientras avanzan las pesquisas.

PSOE y Más Madrid

Horas antes de las palabras de Ayuso, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha anunciado que Gobierno central y el PSOE impulsarán "todas las acciones" que estén en su mano ante la "privatización" de la Sanidad por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Desde fuera de España, ha anunciado que el PSOE-M impulsará todas las medidas a su alcance "para exigir responsabilidades, para llegar hasta el final, para conocer toda la verdad y, sobre todo, para revertir esa privatización de la Sanidad que es verdaderamente desastrosa".

Del mismo modo, pero esta vez bajo el marco del acto del día de la Constitución, Más Madrid y Vox han pedido también que se adopten las medidas necesarias.

En concreto, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha pedido "dirimir responsabilidades penales y políticas" y "deshacer" este modelo. Ha reclamado asumir "el control 100% público" de los hospitales públicos de la región.

"En los últimos días, hemos sabido que el CEO de Ribera Salud ordenó aumentar las listas de espera para aumentar sus beneficios, que cuatro directivos lo denunciaron y se les despidió, que más de 200 trabajadores lo denunciaron y no pasó absolutamente nada. Hoy sabemos que Ribera Salud daba órdenes de reutilizar catéteres de un solo uso para ahorrar dinero", ha alertado.

Las cifras

Minutos antes del discurso de Ayuso, la Comunidad de Madrid ha insistido en resaltar que la lista de espera en este hospital se sitúa "en la media o por debajo de la media" del conjunto de la región en todas las categorías y la evolución de los tiempos de espera a lo largo de este año "ha sido satisfactoria".

En estos momentos, el Gobierno ha enviado al centro sanitario un equipo multidisciplinar para conocer la situación 'in situ' y llevar a cabo una inspección preliminar, con dos equipos recabando información actualmente.

De forma paralela, según ha recordado este viernes la Consejería de Sanidad en un comunicado, todos los años se realizan controles continuos, con auditorías de actividad asistencial, de evaluación de calidad y seguridad, y de gestión económica.

"En ninguna de ellas --alrededor de 40 en el ejercicio presente--, se ha detectado las irregularidades denunciadas".

Basándose en esta información recabada hasta el momento, se ha comprobado que las cifras de las listas de espera en el centro hospitalario torrejonero "están en la media o por debajo de ella en todas las categorías".

En concreto, en consultas la demora media es de 32 días, frente a 60 días de la media de los hospitales de su categoría (nivel 2); en quirúrgica, es de 48 días, frente a los 42 del resto, y en pruebas diagnósticas, es de 3 días, frente a los 57 de media de todos los hospitales, según ha apuntado la Consejería de Sanidad.