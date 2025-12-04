-
Teresa Peramato comparece en el Congreso como último paso para ser nombrada fiscal general
Teresa Peramato comparece este jueves en el Congreso como último paso antes de ser nombrada fiscal general del Estado después de la inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados de Álvaro García Ortiz, cuya sentencia aún no se conoce.
Peramato, propuesta por el Gobierno tras la carta de cese de su antecesor después del adelanto del fallo condenatorio del Supremo, está citada a las 13:00 horas de este jueves en la Comisión de Justicia de la cámara baja.
Y lo hace después de recibir el respaldo unánime de todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), algo que no ocurría desde 2018.
Pese a las reservas mostradas por el PP por el carácter "continuista" de la elección de Peramato y la desconfianza de Vox, la comisión se prevé más pacífica que la que vivió su antecesor, Álvaro García Ortiz, duramente criticado tanto por los grupos de la oposición como por la mayoría del CGPJ que incluso se opuso a su segundo mandato.
-
RTVE anuncia su primer debate electoral en Extremadura el 18, al que no acude María Guardiola (PP)
La cadena pública RTVE celebrará por primera vez un debate electoral en Extremadura, el próximo 18 de diciembre, con la participación de los candidatos del PSOE, Vox y Unidas por Extremadura, y abre la puerta a María Guardiola (PP), pues su partido solicitó la presencia de otro representante, propuesta que fue rechazada por el resto de formaciones.
El debate se emitirá en directo, a partir de las 21:45 horas, en La 1 en desconexión para Extremadura, en el Canal 24 horas, TVE Internacional, Radio 5, RTVE Play y RTVE.es, y estará presentado por Xabier Fortes desde el centro territorial de RTVE en Mérida.
El debate, enmarcado en las elecciones extremeñas del 21 de diciembre, contará con la participación de los candidatos a la presidencia de la Junta de Extremadura de PSOE, Miguel Ángel Gallardo; de Vox, Óscar Fernández Calle, y de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel.
-
Sánchez preside hoy una cumbre con Marruecos de perfil bajo en la que no habrá ministros de Sumar
Los gobiernos de España y Marruecos se han dado cita este jueves en Madrid para una cumbre bilateral con la que buscan seguir profundizando en la dinámica de cooperación más estrecha que inauguró el respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al plan de autonomía marroquí para el Sáhara y a la que Moncloa ha dado un perfil bajo.
Así, al contrario de lo ocurrido en la anterior Reunión de Alto Nivel (RAN) celebrada en Rabat en febrero de 2023, no está previsto que haya ningún tipo de declaraciones por parte de Sánchez y del primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch, quienes entonces hicieron una intervención inicial pública, ni tampoco que haya una rueda de prensa final en la que exponer lo tratado.
La cumbre viene precedida de un foro empresarial este miércoles organizado por la CEOE, como también ocurrió hace dos años en la capital marroquí, pero Sánchez no acudirá en esta ocasión, sino que Ajanuch, quien sí intervendrá, estará acompañado por el ministro de Agricultura, Luis Planas, y por el ministro de Transportes, Óscar Puente, que serán los encargados de abrir y cerrar el acto.
Lo que sí que se repetirá en esta ocasión será la ausencia de los socios de coalición. Sánchez viajó a Rabat acompañado de una decena de ministros entre los que no hubo ninguno de los miembros de Unidas Podemos que entonces estaban en el Ejecutivo, en una señal clara del rechazo de esta formación a la postura adoptada unilateralmente por el presidente de secundar el plan de autonomía marroquí.
Según ha informado Moncloa, en esta XIII RAN participarán la viceministra tercera; Sara Aagesen, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; la de Educación, Pilar Alegría; y la de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, además de los mencionados Planas y Puentes y la secretaria de Estado de Comercio y Empresa, ya que su titular, Carlos Cuerpo, está de viaje fuera de España.
Política