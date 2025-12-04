Los gobiernos de España y Marruecos se han dado cita este jueves en Madrid para una cumbre bilateral con la que buscan seguir profundizando en la dinámica de cooperación más estrecha que inauguró el respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al plan de autonomía marroquí para el Sáhara y a la que Moncloa ha dado un perfil bajo.

Así, al contrario de lo ocurrido en la anterior Reunión de Alto Nivel (RAN) celebrada en Rabat en febrero de 2023, no está previsto que haya ningún tipo de declaraciones por parte de Sánchez y del primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch, quienes entonces hicieron una intervención inicial pública, ni tampoco que haya una rueda de prensa final en la que exponer lo tratado.

La cumbre viene precedida de un foro empresarial este miércoles organizado por la CEOE, como también ocurrió hace dos años en la capital marroquí, pero Sánchez no acudirá en esta ocasión, sino que Ajanuch, quien sí intervendrá, estará acompañado por el ministro de Agricultura, Luis Planas, y por el ministro de Transportes, Óscar Puente, que serán los encargados de abrir y cerrar el acto.

Lo que sí que se repetirá en esta ocasión será la ausencia de los socios de coalición. Sánchez viajó a Rabat acompañado de una decena de ministros entre los que no hubo ninguno de los miembros de Unidas Podemos que entonces estaban en el Ejecutivo, en una señal clara del rechazo de esta formación a la postura adoptada unilateralmente por el presidente de secundar el plan de autonomía marroquí.

Según ha informado Moncloa, en esta XIII RAN participarán la viceministra tercera; Sara Aagesen, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; la de Educación, Pilar Alegría; y la de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, además de los mencionados Planas y Puentes y la secretaria de Estado de Comercio y Empresa, ya que su titular, Carlos Cuerpo, está de viaje fuera de España.