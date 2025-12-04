El 40% de los menores ha visto vídeos sobre cómo ganar dinero vendiendo contenido sexual: 1 de cada 40 acaba haciéndolo

Las chicas reciben el doble de invitaciones directas para vender contenido íntimo que los chicos, y suelen ser creadoras, mientras que ellos son más consumidores y compradores.

Solo el 28% de los jóvenes considera que vender contenido sexual en internet es explotación, mientras que casi un tercio lo ve como una forma legítima de obtener ingresos.

Uno de cada 40 jóvenes reconoce haber vendido su intimidad por dinero antes de los 18 años y más del 14% conoce a alguien que lo ha hecho.

El 40% de los menores ha visto vídeos o entrevistas sobre cómo ganar dinero vendiendo contenido sexual en internet, según Save The Children.

No hablamos de un riesgo remoto o algo que "podría pasar", sino de una presencia real, constante, dentro de su experiencia digital.

Eso es justo lo que alerta el último informe de Save The Children.

Según una encuesta, realizada a más de 1.000 jóvenes, el 2,5% reconoce que, siendo menores, recibieron algún tipo de regalo, dinero o favor a cambio de fotos o vídeos íntimos.

¿Esto qué significa? Que uno de cada 40 jóvenes cruzó la línea de la explotación sexual digital antes de cumplir los 18. Decidió vender su intimidad por dinero.

Muchos que no lo han hecho, conocen a alguien que sí: más de uno de cada siete jóvenes dice tener cerca a alguien que se ha movido en estas dinámicas siendo menor.

Si nos fijamos en las intenciones, la cifra sube. En torno a un 20% sabe de alguien que ha pensado o ha intentado usar plataformas como OnlyFans o sugar dating para ganar dinero.

Lo que más sorprende es que la mayoría no ve esta situación como explotación.

De hecho, solo un 28% considera que vender contenido sexual en internet es una forma de explotación; es decir, siete de cada diez jóvenes no lo identifican claramente así.

Casi un tercio opina que es una manera legítima de ganar dinero y un porcentaje similar lo ve como algo aceptable para quien decide hacerlo, aunque ellos no lo harían.

Esto se combina con la glamurización de estas plataformas: casi la mitad de los jóvenes ha visto publicidad en redes que presenta el sugar dating como algo positivo o atractivo, sobre todo entre las chicas, donde esa cifra llega al 49%.

Gráfico elaborado por Save The Children. STC

En clave de género, las cifras muestran una situación muy diferente para hombres y mujeres.

Casi cuatro de cada diez chicas han recibido mensajes directos de desconocidos, invitándolas a vender contenido íntimo o participar en dinámicas similares, más del doble que en el caso de los chicos.

Y es que el reparto de cómo usan estos jóvenes estas aplicaciones es bastante desigual.

Las chicas jóvenes suelen ser creadoras o cuerpos expuestos, mientras que los chicos suelen ser consumidores y quienes pagan por esos contenidos.

Desde Save The Children alertan de que esta sobreexposición sexual digital es una forma clara de explotación, aunque muchas veces se presente como una decisión voluntaria o empoderada de los propios menores.

Por eso piden al Gobierno que la próxima Ley Orgánica de protección de menores en entornos digitales obligue a las plataformas a implementar controles de edad estrictos, filtros de contenidos y que prohíba la publicidad de estos espacios que tanto normalizan estas prácticas.

Además, insisten en la necesidad de una educación obligatoria para que los adolescentes aprendan a "identificar los riesgos y construir relaciones sanas, igualitarias y seguras en el mundo digital".