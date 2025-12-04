La izquierda acusa de "violencia política" a un diputado del PP de Madrid por decir: "Verles cabreados, a mí me pone"

Las claves nuevo Generado con IA Diputados de la izquierda han acusado de "violencia política" al diputado del PP Ángel Alonso tras su comentario: "Verles cabreados, a mí me pone". El incidente ocurrió durante el debate de las enmiendas a los presupuestos de la Comunidad de Madrid en la Asamblea regional. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, pidió que el diputado retirara sus palabras, pero el presidente de la Asamblea y el propio Alonso se negaron. El comentario de Alonso se produjo mientras defendía la gestión del PP en las residencias de ancianos durante la pandemia de Covid-19, lo que provocó la reacción airada de la oposición.

Este jueves en la Asamblea de Madrid se debaten las enmiendas a la totalidad que los grupos de la oposición, PSOE, Más Madrid y Vox, respectivamente, han presentado a los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid.

Sesión que se preveía plácida, pues Ayuso tiene mayoría absoluta y estas enmiendas no van a pasar el trámite, pero que se ha vuelto bronca por la intervención final del diputado del PP de Madrid, Ángel Alonso.

Mirando a Más Madrid, Alonso ha asegurado que le ponía ver al grupo parlamentario cabreado durante sus intervenciones. "Verles así, a mí me pone", aseguraba el también portavoz del PP en la Comisión de Presupuestos.

El diputado, exconcejal en Majadahonda hasta 2023, estaba defendiendo la gestión de la Comunidad de Madrid en las residencias de ancianos durante la pandemia de la Covid-19 algo que ha provocado el cabreo del grupo líder en la oposición.

"Había dejado un poco de tiempo para dejarles agitarse", exclamaba con soberbia el diputado antes de asegurar que sentía esa excitación ante las quejas de Más Madrid.

Tras la bronca, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha pedido al presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, que el diputado retirara su intervención. Algo a lo que se ha negado tanto el presidente de la Cámara regional, del PP, como el diputado.

Bergerot ha asegurado que las palabras de Alonso, que ha dicho mientras la miraba fijamente, eran "violencia política".

