Feijóo denuncia la "hipocresía" del Gobierno tras el 'caso Salazar': "El PSOE es un partido peligroso para las mujeres"

Feijóo apoya la candidatura de María Guardiola en Extremadura y asegura que las elecciones autonómicas pueden ser el "inicio del fin del sanchismo" en España.

Critica que Salazar permaneciera seis años en Moncloa pese a las denuncias y acusa al PSOE de intentar cerrar el asunto sin consecuencias.

El líder del PP sostiene que los escándalos de igualdad dentro del PSOE siguen creciendo y califica al partido de "peligroso para las mujeres".

Feijóo acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de "hipocresía feminista" tras el fallo en el canal de denuncias por acoso del PSOE y el caso Salazar.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de mantener una "hipocresía feminista" tras conocerse el fallo en el canal de denuncias por acoso del PSOE que ha desembocado en el caso Salazar.

Feijóo ha asegurado que los escándalos en materia de Igualdad "no sólo no han parado, sino que siguen creciendo" entre las filas socialistas. Por ello, para el líder de la oposición "el PSOE es un partido peligroso para las mujeres".

En una declaración a los medios desde Don Benito (Badajoz), ha criticado que, pese a las denuncias de varias compañeras de partido contra el exsecretario de la Presidencia, Salazar permaneció seis años en Moncloa sin ser apartado del Gobierno de España.

Para el presidente del PP, este hecho "habla claro de la doble moral del PSOE" al que acusa de intentar "dar carpetazo" a las acusaciones.

Feijóo ha insistido en que toda la política feminista del PSOE "se ha desmoronado", refiriéndose también de manera indirecta al lenguaje utilizado por el exsecretario de Organización José Luis Ábalos y su mano derecha, Koldo García, hablando de las mujeres.

"Decir que uno es feminista porque es socialista es un sarcasmo", ha señalado criticando el "carpetazo" a las denuncias contra Salazar y que la ministra portavoz, Pilar Alegría, se reuniera con él hace poco para ser "contratado otra vez en Moncloa".

Llegada a Extremadura

El líder del PP ha llegado este jueves a la localidad pacense de Don Benito para apoyar la candidatura de María Guardiola para las próximas elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

"Hemos visto en Extremadura ilusión y os aseguro que eso no se ve en toda España", ha asegurado ante sus militantes durante una comida de partido.

Eso sí, Feijóo ha hecho una petición expresa a sus compañeros del PP extremeño: "No os confiéis, pelead por cada voto. No deis ninguno por ganado, ni ninguno por perdido".

En ese sentido, ha asegurado este jueves que las elecciones en Extremadura son "importantes" para toda España porque "pueden ser el inicio del fin del sanchismo" y el "inicio del fin de la decadencia política" que está viviendo el país.

"Extremadura puede ser una tierra que mande un mensaje de cambio, de esperanza al conjunto de los españoles. Les aseguro que nunca las elecciones autonómicas de Extremadura han sido tan importantes para el conjunto de los españoles", ha declarado.

El líder de la oposición ha afirmado que Guardiola ha sido una "mujer valiente" por convocar elecciones en esta comunidad autónoma después de que otras fuerzas políticas hayan querido "bloquear" los presupuestos y "el cambio" en la región.

"Lamentablemente una pinza absurda ha bloqueado la política en Extremadura y ante un bloqueo de una comunidad autónoma lo que ha hecho la presidenta es llamar a las urnas para que la gente se pronuncie, para que la gente libremente desbloquee esta tierra, desbloquee sus cuentas", ha enfatizado.