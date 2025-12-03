Sánchez cumple la exigencia de Junts de un acto de contrición pública para intentar reabrir la negociación a la desesperada
Junts considera "irreversible" la ruptura con el PSOE tras "las múltiples mentiras de Zapatero" a Puigdemont en Suiza
Editorial: Los golpes de pecho de Sánchez quiebran el relato sobre Cataluña
Pérez Llorca dará a conocer este miércoles la composición del nuevo Consell
El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, anunciará este miércoles la composición del nuevo Gobierno valenciano tras haber tomado posesión del cargo este martes, según recoge la agenda del jefe del Consell remitida desde Presidencia.
El acto se celebrará a las 12:00 horas en el Palau de la Generalitat, según la convocatoria remitida esta tarde por la Administración autonómica.
Rajoy reprocha a Vox el "torpedeo constante" al PP y no ve "sentido" a una moción de censura sin los votos garantizados
El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha reprochado a Vox su "torpedeo constante" a las iniciativas del Partido Popular, especialmente en los Parlamentos autonómicos, a la vez que ha rechazado presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez porque sin tener los votos garantizados "no sirve para nada".
En una entrevista en Telemadrid, Rajoy ha defendido que "en política se está para construir" y, preguntado por la relación del PP con Vox, ha recordado que los de Santiago Abascal han rechazado pactar presupuestos en alguna de las autonomías que gobiernan los 'populares', como Cantabria, Extremadura, Castilla y León o, más recientemente, Baleares.
El expresidente ha afeado a Vox por "el torpedeo constante a las iniciativas más importantes" y los "ataques" al Partido Popular, y que también dedique la mitad del tiempo de sus intervenciones a criticar a la formación presidida por Alberto Núñez Feijóo. "Oiga, no va de eso. Es que se le nota las ganas de utilizar como munición electoral cualquier cosa. Vamos a ser serios y dejarnos de bromas", ha pedido.
Cuestionado por si él gobernaría en coalición con Vox, Rajoy ha explicado que primero "hablaría" para que le garantizasen "respeto a la democracia, la Constitución y un programa para cuatro años" porque los pactos "exigen rigor y seriedad por ambas partes". El exlíder 'popular' ha matizado, eso sí, que ve "absolutamente inviable" pactar ahora con Junts.
Míríam Nogueras ofrece una rueda de prensa para responder a las últimas promesas de Sánchez
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, comparecerá este miércoles en rueda de prensa para reaccionar a las declaraciones de este martes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Nogueras se encargará de hacer la "reacción oficial" del partido, sin querer dar más detalles al respecto.
Todo ello después de que Sánchez haya asumido los incumplimientos con Junts y haya anunciado medidas en materia local y de vivienda que reclamaban los de Carles Puigdemont.