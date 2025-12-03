El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha reprochado a Vox su "torpedeo constante" a las iniciativas del Partido Popular, especialmente en los Parlamentos autonómicos, a la vez que ha rechazado presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez porque sin tener los votos garantizados "no sirve para nada".

En una entrevista en Telemadrid, Rajoy ha defendido que "en política se está para construir" y, preguntado por la relación del PP con Vox, ha recordado que los de Santiago Abascal han rechazado pactar presupuestos en alguna de las autonomías que gobiernan los 'populares', como Cantabria, Extremadura, Castilla y León o, más recientemente, Baleares.

El expresidente ha afeado a Vox por "el torpedeo constante a las iniciativas más importantes" y los "ataques" al Partido Popular, y que también dedique la mitad del tiempo de sus intervenciones a criticar a la formación presidida por Alberto Núñez Feijóo. "Oiga, no va de eso. Es que se le nota las ganas de utilizar como munición electoral cualquier cosa. Vamos a ser serios y dejarnos de bromas", ha pedido.

Cuestionado por si él gobernaría en coalición con Vox, Rajoy ha explicado que primero "hablaría" para que le garantizasen "respeto a la democracia, la Constitución y un programa para cuatro años" porque los pactos "exigen rigor y seriedad por ambas partes". El exlíder 'popular' ha matizado, eso sí, que ve "absolutamente inviable" pactar ahora con Junts.