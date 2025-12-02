El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto anunciar un gesto para Cataluña dirigido a Junts y ERC, además de contestar a Alberto Núñez Feijóo por pedir "ayuda" a la patronal catalana de cara a una moción de censura, en el marco de la ronda de entrevista con medios catalanes que el jefe del Ejecutivo realizará este mismo martes.

Sánchez iniciará la jornada con una entrevista en el programa matinal El Món de Rac1, presentado por Jordi Basté, a las 8:30 horas; y después seguirá (9.00) con Gemma Nierga en Cafè d'idees, el espacio que dirige en 'La 2 Cat', 'Ràdio 4' y el 'Canal 24 horas' en Cataluña. Desde la televisión pública han confirmado además que también se podrá a seguir a nivel nacional a través de La 1.

La elección de Sánchez por conceder dos entrevistas en dos medios con fuerte penetración en Cataluña no es casual. Fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press han confirmado que el presidente del Gobierno prevé anunciar "algún gesto" con este territorio, que previsiblemente se aprobará posteriormente en la habitual reunión del Consejo de Ministros.

Desde Moncloa, no obstante, han insistido en que se adelantará una medida para Cataluña aunque no se espera un gran anuncio.

El jefe del Ejecutivo tiene previsto también dirigirse a ERC y Junts, cuyas relaciones se han enfriado con éste último tras la ruptura de las relaciones con el Gobierno por parte del partido presidido por Carles Puigdemont