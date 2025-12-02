El Senado cita a Paqui, la mujer de Cerdán, para que explique en la 'comisión Koldo' su uso de la "tarjeta black" de Servinabar

El PP acusa a Santos Cerdán de ser el "capataz" de una trama corrupta cuyo "arquitecto" sería Pedro Sánchez, y apunta a supuestos sobornos y favores dentro del círculo cercano al PSOE.

El Senado dedicará diciembre a investigar tanto el caso Begoña Gómez como el entramado de Santos Cerdán, citando a varios implicados y testigos, incluyendo a Juan Carlos Doadrio, Juan Carlos Barrabés y el propio Cerdán.

Paqui Muñoz, esposa de Santos Cerdán, tendrá que comparecer el próximo 15 de diciembre ante la comisión de investigación del Senado sobre el llamado caso Koldo para explicar el uso de su "tarjeta black a fondo perdido" de la empresa navarra Servinabar.

Según los informes de la UCO, el matrimonio Cerdán-Muñoz cargó a esa tarjeta gastos por 33.574 euros en hoteles, restaurantes y vacaciones familiares en destinos como Ibiza y Tenerife.

El propio socio de Cerdán en la propiedad de Servinabar, Antxón Alonso, se quejaba por WhatsApp a su mujer de los gastos de Paqui Muñoz: "La conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés. Gastar y gastar".

La empresa abonó también más de 62.000 euros en alquileres del matrimonio y casi 8.000 euros en muebles para su vivienda madrileña, un ático de lujo en la calle Hilarión Eslava, en la zona de Moncloa, cerca de la sede del PSOE en Ferraz.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado que "diciembre será el mes de la verdad" con dos semanas temáticas en la comisión de investigación. La primera estará dedicada al caso Begoña Gómez y la segunda al entramado de Santos Cerdán.

El 'caso Begoña'

En la primera semana temática, el PP ha citado para el 10 de diciembre a Juan Carlos Doadrio, vicerrector de la Universidad Complutense. Los populares quieren que explique "cómo se fabrica una cátedra a medida para la mujer del presidente".

Un día después, el 11 de diciembre, comparecerá Juan Carlos Barrabés. La portavoz popular en la Cámara Alta le define como "el hombre que recibió 12 millones de euros en contratos públicos tras ser recomendado por la esposa del César".

Alicia García, portavoz del PP en el Senado, este martes, en el antiguo salón de plenos. PP

Para la dirigente popular, Begoña Gómez "no es una ciudadana particular, es una mujer pentaimputada que usaba, presuntamente, los recursos del Estado como su secretaria personal".

El 'entramado Cerdán'

El miércoles 17 de diciembre le tocará el turno al propio Santos Cerdán. El PP quiere que detalle el "cheque en blanco" que habría ofrecido a José Luis Ábalos "en nombre de Pedro Sánchez" para comprar su silencio.

"Esperamos que el señor Cerdán, viendo a sus compañeros del Peugeot en prisión, entienda que la lealtad a Sánchez no le salvará de la Justicia", advirtió Alicia García.

A estas citas se suma la de Juanfran Serrano, mano derecha de Cerdán, prevista para este jueves 4 de diciembre.

El PP también citará a Víctor Ábalos, hijo del encarcelado exministro y predecesor de Cerdán como secretario de Organización, y también al secretario de Estado y ex adjunto al director de Gabinete del presidente, Antonio Hernando.

Alicia García ha sido contundente al describir la estructura investigada: "Santos Cerdán era el capataz de este sistema corrupto, Koldo y Ábalos eran los obreros; pero el arquitecto de la trama tiene nombres y apellidos: Pedro Sánchez".