Sánchez resucita el "conflicto político" España-Cataluña: para "resolverlo" tendrá que "cumplir los compromisos" con Junts

Pedro Sánchez, durante su entrevista con el periodista Jordi Basté en La Moncloa para el programa 'El Món' de RAC1. RAC1

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Sánchez reaviva el concepto de "conflicto político" entre España y Cataluña para justificar nuevas concesiones al independentismo y reconoce incumplimientos con Junts. El Gobierno aprobará un real decreto ley que incluye flexibilización de inversiones en ayuntamientos, digitalización de la facturación empresarial y facilidades para el cumplimiento fiscal, en respuesta a demandas de Junts. Sánchez afirma haber cumplido el compromiso de desclasificar documentos de la Operación Cataluña y trabaja en la publicación de las balanzas fiscales entre Cataluña y el Estado. El presidente califica de "mentiras" las acusaciones de Ábalos y asegura que no aceptará amenazas ni chantajes, reiterando su rechazo a la corrupción.

Pedro Sánchez ha resucitado este martes la idea de un "conflicto político" entre España y Cataluña para justificar nuevas cesiones al independentismo.

En una entrevista en RAC1 y otra en La 2Cat, el presidente ha admitido "incumplimientos y retrasos" en los compromisos adquiridos con Junts y por eso ha anunciado un real decreto ley para retomar varias de las medidas pactadas con Carles Puigdemont.

Sánchez ha reconocido la "gravedad de la crisis" que el Gobierno tiene abierta con Junts.

Y para "poder resolver ese conflicto político, que viene de largo", ha pedido reactivar el acuerdo de investidura de 2023 y así mejorar el "diálogo y la negociación".

¿Qué incluirá ese paquete de medidas, que se aprobará este martes?

La flexibilización de las inversiones para ayuntamientos y entes locales, con el fin de facilitar proyectos de inversión que no generen gasto corriente, como actuaciones en vivienda o gestión del agua.

Este mismo real decreto incluirá, entre otras medidas, la ampliación del plazo para promover la digitalización de los procesos de facturación en empresas, petición también de Junts.

El decreto ley también incorporá, según ha detallado, un mecanismo para "facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas".

Y más adelante, en otra reunión del Consejo de Ministros, Sánchez prevé aprobar un real decreto para "crear una partida que ayude a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o familias vulnerables".

Era otra de las demandas planteadas por Junts.

Respecto a otros compromisos del acuerdo, Sánchez ha considerado "cumplido" el relativo a la desclasificación de documentos sobre la llamada Operación Cataluña.

"Está en las Cortes Generales, y por tanto estaria cumplido ese compromiso", ha afirmado.

Y sobre la publicación de las balanzas fiscales, ha dicho que se está trabajando para poder determinar una cifra "real" sobre la relación fiscal entre Cataluña y el Estado.

Sánchez se ha referido también a la posiblidad de reunirse con Carles Puigdemont. "No estamos en ese estadio", ha señalado, ya que las conversaciones con su partido están "rotas".

Eso sí, ha dejado claro que él siempre ha manifestado que no tendría "ningún problema" en entrevistarse con él. Sería, ha dicho, un gesto "coherente con la voluntad del Gobierno de normalizar" la situación política.

También ha confiado en que el reconocimiento del uso de las lenguas cooficiales en la UE acabe siendo reconocido y ha arremetido contra el PP por actuar en Europa como "lobby" en contra.



Sobre el sistema de financiación autonómica, un compromiso adquirido con ERC, Sánchez ha señalado que el Gobierno quiere "reconocer la vocación que tienen algunos territorios como Cataluña de reforzar su autogobierno".

Pero ha reconocido que en lo que respecta a la recaudación de impuestos existe una "complejidad técnica" por el "desafío que representa el funcionariado".

En cualquier caso, "la ambición" del Ejecutivo es cumplir también este acuerdo "en los próximos años".

Y, si en un futuro hay un acuerdo entre los independentistas y Alberto Núñez Feijóo, Sánchez cree que sería gracias en parte a su política de "normalización" en Cataluña.

"¿Descartamos que el PP y Junts se puedan entender? Ojalá ocurra eso, porque significaría que la amnistía, la normalización y la convivencia en Cataluña y en el conjunto del Estado se ha consolidado".

Ábalos "miente"

Estas dos entrevistas, la primera en la radio catalana y la segunda en RTVE, eran las primeras que Sánchez concedía tras el ingreso en prisión de José Luis Ábalos.

El presidente ha calificado de "mentiras" las acusaciones de su exministro contra él y su Ejecutivo, y ha advertido que no aceptará "amenazas ni chantajes de ninguna persona u organización". "Todo lo que dice son mentiras. Todas las personas tienen derecho a defenderse, pero no derecho a esparcir bulos ni desinformación", ha añadido.

Ha citado entre esas "mentiras" que él se reuniera con Arnaldo Otegi en 2018 para pactar la moción de censura, y ha considerado "curioso" que se siga hablando de ello cuando ha sido desmentido por ambos.

Esa, ha advertido, "es la capacidad que tiene la desinformación para inocular este tipo de cuestiones en el debate público".

Pese a ello, no prevé querellarse contra él. "Todo lo que dice Ábalos y lo que dicen a través de él es mentira, pero no vamos a entrar en una espiral de querellas".

Asimismo, ha insistido en que él ya ha asumido todas las responsabilidades tras los casos de corrupción que han estallado a su alrededor porque ya ha pedido perdón y su Gobierno "no ha tenido ni un ápice de connivencia con la corrupción".