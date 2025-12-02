El PNV responde a las críticas de Feijóo por seguir apoyando a Sánchez: "Es una política agresiva y de tierra quemada"

El Sociómetro vasco indica que el PNV ganaría dos escaños en el Parlamento, mientras que el PP perdería uno.

El PNV cuestiona el atractivo del discurso del PP en Euskadi y destaca su oposición a la oficialidad del euskera y declaraciones de Ayuso.

Feijóo presiona a PNV y Junts para que retiren su apoyo a Sánchez y respalden una moción de censura contra el Gobierno.

El PNV responde a las críticas de Feijóo calificando su estrategia política como "agresiva y de tierra quemada".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha basado gran parte de la estrategia de las últimas semanas en dirigirse a los socios parlamentarios de Pedro Sánchez, especialmente, Junts y PNV, para afearles que le mantengan su apoyo pese a los casos de corrupción.

Al tiempo, el líder de la oposición presiona a estos dos partidos para que apoyen una hipotética moción de censura contra el Gobierno de coalición.

Feijóo mantiene la esperanza en que, tras las próximas elecciones generales, el PP pueda gobernar sin depender sólo de Vox, y tenga capacidad de negociar y acordar también con PNV y Junts.

Con estos partidos comparte algunas posiciones ideológicas de centro derecha, sobre todo, las que tienen que ver con impuestos o política empresarial, por ejemplo.

Pero no hay contacto directo y sistemático entre el PP y el PNV para favorecer esas relaciones y han sido habituales las expresiones duras de Feijóo hacia los nacionalistas vascos. La última vez, en la concentración del domingo.

Sin nombrarlos, se dirigió al PNV y a Junts directamente: "¿Hasta dónde vais a seguir tragando para mantener lo vuestro?". Y les conminó a apoyar una moción de censura para convocar elecciones "y darle la voz a la ciudadanía".

"Lo que debería preguntarse el PP es por qué resultan tan poco atractivos para Euskadi los mensajes que emite, su agresividad en contra de la oficialidad del euskera, el lenguaje trasnochado de Ayuso", aseguran fuentes de la dirección del PNV.

Se refieren a las gestiones de Feijóo para impedir que la UE acepte el uso del euskera, el catalán y el gallego en la UE, y las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid hablando de ETA.

El partido que preside Aitor Esteban explica que "mientras tanto, en Euskadi el Sociómetro publicado hoy en relación con la intención de voto al Parlamento Vasco muestra que el PNV tendría dos escaños más, mientras que el PP tendría uno menos"

"Ellos sabrán. No nos preocupan. Si quieren hacer política de tierra quemada, allá ellos. No es nuestro estilo. De disgusto, nada", aseguran esas fuentes, para explicar que no entrarán en la confrontación con Feijóo.

Aitor Esteban ya ha dejado claro en las últimas semanas que les incomodan los casos de corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno y, de hecho, el presidente del PNV explicó que Sánchez debería empezar a pensar fechas para convocar elecciones generales.