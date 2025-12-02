Pilar Alegría ve "vomitivas" las "expresiones" sexuales de Salazar un mes después de comer con él a solas en Madrid

El PSOE mantiene una investigación interna a pesar de la baja voluntaria de Salazar y recuerda la existencia de protocolos antiacoso en Moncloa desde 2018.

Alegría se reunió con Salazar en noviembre en un encuentro que calificó como personal, restando importancia al mismo.

Salazar, exalto cargo de Moncloa, fue cesado tras la aparición de denuncias anónimas por comportamientos inadecuados con mujeres a su cargo.

Pilar Alegría ha calificado de "vomitivas" las expresiones sexuales atribuidas a Paco Salazar tras denuncias por acoso.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha calificado este martes de "vomitivas" las "expresiones" atribuidas a Paco Salazar en las denuncias difundidas en los últimos días.

Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha sido preguntada por el exalto cargo de Moncloa, cesado el pasado verano tras aparecer acusaciones anónimas por acoso sexual.

Salazar iba a ser designado en el nuevo equipo de la Secretaría de Organización tras la entrada en prisión de Santos Cerdán, pero se vio obligado a apartarse ante dos denuncias anónimas que le acusaban de comportamientos inadecuados con mujeres a su cargo.

Precisamente Alegría se reunió a principios de noviembre con Salazar en un restaurante en Madrid.

Entonces ella misma restó importancia al encuentro y dijo que era de carácter "personal", que conocía a Salazar "desde hace muchos años" y que no lo veía "desde hacía año y medio".

Este martes, Alegría ha subrayado que, "desde que se conocieron esas primeras publicaciones, se le cesó de manera fulminante", y ha recordado que la Administración activó entonces los protocolos existentes.

La ministra portavoz ha querido quitar importancia al hecho de que las denuncias contra Salazar se hayan presentado en el PSOE y las mujeres afectadas hayan preferido acudir a un medio de comunicación (eldiario.es) antes que usar el mecanismo de denuncia del que dispone Moncloa.

Los hechos, según las denuncias conocidas, se produjeron siempre en dependencias de la Presidencia del Gobierno y no en la sede del PSOE.

Según ha explicado Alegría, desde 2018 existen "mecanismos antiacoso conforme a la ley, que se van actualizando".

Moncloa, ha continuado la ministra portavoz, mantuvo reuniones con trabajadoras para trasladarles "desde la empatía y el más absoluto respeto a su anonimato" que ese era "un espacio seguro” para presentar cualquier denuncia.

Entre los relatos publicados por eldiario.es, una extrabajadora asegura que Salazar "se subía la bragueta en tu cara, escenificaba felaciones y pedía vernos el escote", y define un clima laboral "irrespirable".

La semana pasada el propio Salazar se dio de baja del partido, pero en el PSOE aseguran que este paso no conlleva el fin de la investigación interna.