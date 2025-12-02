Pedro J.: "Si Koldo encubrió un soborno en Air Europa, para colaborar con la Justicia tiene que autoinculparse"

Las claves nuevo Generado con IA Pedro J. Ramírez afirma que para colaborar con la justicia, Koldo García debería autoinculparse si encubrió un soborno en el caso Air Europa. El exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García han insinuado la intervención de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, en el rescate de Air Europa. Pedro J. Ramírez sostiene que lanzar insinuaciones en la prensa no es colaborar realmente con la justicia y que existen múltiples indicios que apoyan las acusaciones. Una grabación señala que Pepe Hidalgo, presidente de Globalia, habría entregado medio millón de euros a Koldo García para facilitar el rescate de Air Europa.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha asegurado que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García "están siendo bastante torpes en esta especie de amago de tirar de la manta", en referencia a las insinuaciones que han hecho a raíz de su entrada en prisión sobre la intervención de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en el rescate de Air Europa.

"Si Koldo fue testigo, participó, encubrió, y esto también es extensible a Ábalos, en un soborno consumado en el caso de Air Europa, colaborar con la Justicia es autoinculparse", ha expresado durante su intervención en El programa de AR de Telecinco.

"Lo fue en el caso de Amedo y Domínguez [los GAL], lo fue en el caso de Bárcenas [la contabilidad B del PP] y lo ha sido en el caso de Víctor de Aldama, que está en libertad cuando se le acusa de cosas muy parecidas a Ábalos y Koldo porque ha ido al juez y le ha dicho 'yo he hecho esto, esto y esto'", ha recordado Pedro J. Ramírez.

A su juicio, "colaborar con la Justicia no es lanzar insinuaciones en la prensa". "En la mayoría de los asuntos de los que están hablando públicamente Ábalos y Koldo, creo que hay múltiples indicios que sugieren que lo que está diciendo es verdad, encajan las piezas".

En una entrevista concedida a Ok Diario, Koldo aseguró haber escuchado a la familia Hidalgo hablar de una posible "compensación" de hasta un millón de euros para Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, por el rescate de Air Europa.

Además, cuando José Luis Ábalos ingresó hace unos días en la prisión de Soto del Real (Madrid) junto a Koldo, el exministro de Transportes sugirió que Begoña Gómez se benefició del rescate de la compañía.

Pedro J. Ramírez ha subrayado que Sánchez recibió a Ábalos en septiembre de 2023 y que le dijo que su gran error había sido confiar en Koldo. "Acaba de decir que todo es mentira. Solo le ha faltado añadir aquella coletilla de Rajoy de salvo alguna cosa".

"En el caso de Air Europa, hay muchos elementos que corroboran las insinuaciones", ha continuado el director de EL ESPAÑOL recordando la grabación difundida por este periódico en la que la empresaria Leonor González Pano relata cómo "Pepe Hidalgo", presidente de Globalia, propietaria de Air Europa, habría entregado medio millón de euros a Koldo García, principal asesor de Ábalos cuando era ministro para facilitar el rescate de la aerolínea.

"Para que la Justicia se abra camino debe haber colaboración", ha insistido Pedro J. "Todos sus antecesores se autoinculparon. Ábalos y Koldo no pueden irse de rositas y al mismo tiempo lanzar insinuaciones, dar pistas. Tienen que cambiar de actitud o van a seguir mucho tiempo donde están".

Por otro lado, no le ha dado valor a las palabras de Sánchez en una entrevista en RTVE de que Ábalos era "un gran desconocido" para él "desde el punto de vista personal": "Pasaban horas y horas, días y días, semanas y semanas on the road. Hacían miles de kilómetros juntos y el hijo de Ábalos acaba de contar que Sánchez y Begoña durmieron en su casa en múltiples ocasiones cuando iban a Valencia".

"Ábalos ha vivido muy fuera de la realidad", ha cerrado. "Lo que hoy desvelamos de que los últimos meses y hasta hace prácticamente una semana preguntaba por WhatsApp, pedía instrucciones al Grupo Socialista sobre a qué hora ir a votar y el sentido del voto, indica que pensaba que lo de estar en el grupo mixto era una especie de castigo temporal, que Sánchez le tenía apartado a la espera de que escampara la acción penal contra él y que volvería a tener un lugar en el PSOE como le había ocurrido en 2023".