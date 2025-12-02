Chivite cesa al director de Obras Públicas de Navarra que adjudicó los contratos del túnel de Belate a Servinabar

El Gobierno foral anuncia mejoras en la gestión y control de las obras, incluyendo un recambio en la dirección facultativa y una supervisión directa por parte del Servicio de Intervención de Hacienda.

La adjudicación estuvo envuelta en controversia desde el principio, con votos en contra en la mesa de contratación y una resolución de la Oficina Anticorrupción declarando nula la adjudicación.

El cese se produce tras un informe de la Intervención General que cuestiona un sobrecoste de 8,5 millones en las obras y bloquea el pago de partidas no justificadas.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha cesado al director de Obras Públicas, Pedro López Vera, tras la polémica adjudicación de los contratos del túnel de Belate a la UTE Acciona-Osés y Servinabar.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha cesado este martes a Pedro López Vera, director general de Obras Públicas desde 2019.

López Vera es responsable de avalar la adjudicación de las obras de Belate a la UTE Acciona-Osés y Servinabar, participada por Santos Cerdán.

En una nota, el Gobierno foral ha anunciado que el relevo ya se ha comunicado a los socios, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. El sustituto se conocerá "a la mayor brevedad".

El cese llega tras la crisis abierta por el sobrecoste de 8,5 millones en los túneles de Belate.

Las obras de duplicación del túnel sufrieron este viernes un nuevo revés cuando la Intervención General emitió un "reparo suspensivo", una objeción formal que frenaba el aumento del presupuesto.

Intervención considera que faltan argumentos técnicos para parte del sobrecoste y que asumirlo podría causar un perjuicio a la Hacienda foral.

O, lo que es lo mismo, ese "reparo suspensivo" implica que la Administración no puede aprobar ni pagar las partidas cuestionadas hasta comprobar que están justificadas.

Ese informe endureció la posición de los socios de Chivite, Geroa Bai y Contigo Zurekin.

Cabe recordar que Servinabar fue excluida de la UTE en junio tras conocerse su vinculación con Santos Cerdán.

Y el proceso de adjudicación estuvo envuelto en polémica desde el inicio. Tres de los ocho miembros de la mesa de contratación, incluidos el secretario y el interventor, emitieron votos particulares en contra. Alegaron que el procedimiento estaba "viciado" y denunciaron ante la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción que existía el rumor de que la obra "se la llevaría Acciona".

La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra consideró después la adjudicación "nula de pleno derecho".

El de Belate se considera el mayor proyecto de obra pública licitado en Navarra en la última década.

El contrato se llevó a cabo desde el Departamento de Cohesión Territorial, que dirige el tío de la presidenta, el también socialista Óscar Chivite.

Reunión de emergencia

Tras el informe de la Intervención General, el Ejecutivo foral convocó una reunión de urgencia este lunes entre los socios de gobierno para intentar atajar la crisis. El Gobierno de Chivite lo sustentan, además de los socialistas, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

El encuentro terminó sin acuerdo. Tanto los nacionalistas como la coalición de Podemos e IU en Navarra salieron "insatisfechos" con las propuestas iniciales de Chivite, centradas en ajustes técnicos en la obra. Los socios pedían "responsabilidades políticas".

Y ahora, 24 horas después, Chivite trata de calmar a ambas formaciones con este cese.

López Vera se convierte así en la primera víctima política del Gobierno de Navarra.

El cese no se hará efectivo hasta el 10 de diciembre, ya que esta semana no se celebrará sesión de Gobierno al coincidir con el 3 de diciembre, festividad de San Francisco Javier y Día de Navarra.