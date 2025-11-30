P. Campos
  1. P. Campos

    El PP organiza una manifestación en Madrid durante este domingo en contra del "Gobierno de las cloacas"

    El PP organiza este domingo una manifestación "sin siglas" para decir "basta" a un "Gobierno de las cloacas" y a "un presidente que tiene a todo su entorno político y personal en el banquillo o en la cárcel"

    Los expresidentes José María Aznar, Mariano Rajoy y casi todos los barones del PP han confirmado su asistencia al acto, que se celebará a las 12 del mediodía en el Templo de Debod (Madrid).