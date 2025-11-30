El PP organiza este domingo una manifestación "sin siglas" para decir "basta" a un "Gobierno de las cloacas" y a "un presidente que tiene a todo su entorno político y personal en el banquillo o en la cárcel".

Los expresidentes José María Aznar, Mariano Rajoy y casi todos los barones del PP han confirmado su asistencia al acto, que se celebará a las 12 del mediodía en el Templo de Debod (Madrid).