Política Así fue la concentración convocada por el Partido Popular en el Templo de Debod Cristina Muñiz Publicada 30 noviembre 2025 16:11h Actualizada 30 noviembre 2025 16:40h 1 de 16 Unas 80.000 personas según fuentes de la organización del PP, la mitad según la Delegación de Gobierno, se han congregado durante la mañana de este domingo. Antonio Blanco. 2 de 16 Hasta las 12.00 no estaban convocados, pero media hora antes, la explanada del Templo de Debod ya estaba llena, a la espera de la llegada de los líderes del PP. Antonio Blanco. 3 de 16 Miles de banderas de España se agitaban al grito confuso de "¡Sánchez dimisión!" o "¡Sánchez a prisión!", que corearon al unísono. Antonio Blanco. 4 de 16 "Primero fue Koldo, después Ábalos y luego Cerdán. Cuatro cogieron ese coche para llegar al poder y tres ya conocen la cárcel. Sólo falta el uno, ése al que nada le consta", sentenció el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. EFE. 5 de 16 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegó a hacer un paralelismo entre "los días difíciles" que le esperan a Venezuela y lo "peor del sanchismo, que está por venir". EFE. 6 de 16 Al acto también acudió el expresidente del Gobierno, José María Aznar. EFE. 7 de 16 José María Aznar, Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñéz Feijóo, este domingo durante la concentración. Europa Press. 8 de 16 El acto, convocado por el PP bajo el lema "Efectivamente, ¿mafia o democracia?", era la continuidad del que Feijóo ya había utilizado en junio, cuando llenó la Plaza de España y sus aledaños con casi 100.000 personas. EFE. 9 de 16 La senadora del PP, María del Mar Blanco, también acudió al Templo de Debod. EFE. 10 de 16 El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, se dirige a medios de comunicación a su llegada a la concentración contra el Gobierno de Pedro Sánchez. EFE. 11 de 16 La diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, a su llegada a la concentración. 12 de 16 Feijóo, Aznar, Rajoy, Ayuso y Almeida escuchan el himno nacional al acabar la concentración. David Mudarra. 13 de 16 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, tras dar un discurso en el acto. EFE. 14 de 16 El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, también viajó a Madrid para acudir al acto. EFE. 15 de 16 El presidente de Murcia Fernando López Miras se dirige a medios de comunicación a su llegada. EFE. 16 de 16 La vieja canción ochentera de Europe elevó los ánimos por su ritmo pegadizo y, sobre todo, por la ilusión de la concurrencia de estar acelerando un poco la "cuenta atrás definitiva" de Sánchez en Moncloa. Antonio Blanco. Partido Popular (PP) Manifestaciones Alberto Núñez Feijóo España