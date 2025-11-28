Ábalos asegura que Sánchez le filtró en una reunión en Moncloa la investigación secreta de la Fiscalía a Koldo

José Luis Ábalos el pasado 22 de octubre en su escaño en el Congreso. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA José Luis Ábalos afirma que Pedro Sánchez le informó en una reunión en Moncloa sobre la investigación secreta de la Fiscalía a Koldo García. La advertencia de Sánchez a Ábalos habría ocurrido a finales de septiembre de 2023, cuando la causa en la Audiencia Nacional era secreta. La filtración podría constituir un delito de revelación de secretos y se produce en un contexto de gran tensión política.

José Luis Ábalos, que ingresó este jueves en prisión preventiva por riesgo de fuga, estrecha el cerco sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al asegurar que le advirtió en una reunión en Moncloa de que la Fiscalía investigaba a Koldo García, lo que podría incurrir en un delito de revelación de secretos.

La reunión tuvo lugar a finales de septiembre de 2023, momento en el que la pieza de la Audiencia Nacional era secreta. En esas fechas, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentaba en el Congreso su dicurso de investidura, según revela el exministro en Okdiario.

