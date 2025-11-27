Primer revés a los Presupuestos de Sánchez: el Congreso tumba la senda de estabilidad con los votos de PP, Vox y Junts

El Ejecutivo no ha presentado Presupuestos en lo que va de legislatura y la prórroga automática está prevista para el 1 de enero de 2026.

El rechazo implica que las comunidades autónomas tendrán 5.485 millones menos de margen fiscal y obliga al Gobierno a presentar una nueva propuesta en un mes.

Esta votación marca un claro distanciamiento de Junts respecto al Ejecutivo de Pedro Sánchez, complicando la aprobación de los futuros Presupuestos.

El Congreso ha rechazado la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno para los Presupuestos de 2026 con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN.

El Gobierno ha sufrido este jueves su primer mazazo en la tramitación de los Presupuestos de 2026.

El Congreso ha rechazado la senda de estabilidad con los votos de PP, Vox y Junts, a los que se ha sumado UPN.

Esta votación es la primera en la que los de Carles Puigdemont escenifican de forma clara su distanciamiento con el Gobierno.

La derrota llega en el peor momento político para Pedro Sánchez. El pleno, el penúltimo del año, coincide con la vistilla de José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo para decidir si ingresa en prisión por el caso Koldo.

El exministro, además, confirmó este miércoles que tuvo conocimiento de la entrevista entre Sánchez y Arnaldo Otegi en 2018.

También este miércoles la Audiencia Nacional reclamó al PSOE que justificara los pagos en metálico. Y el juez del caso fontanera citó como testigo al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando.

La senda de estabilidad para el periodo 2026-2028 es el paso previo a la elaboración de los Presupuestos para el próximo año.

Ha sido rechazada con 178 votos en contra 164 a favor y cinco abstenciones, de Podemos y Compromís.

Sánchez sólo ha logrado el apoyo de los diputados del PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria.

El Gobierno pretendía aumentar el techo de gasto a un nivel récord de 216.177 millones en 2026, anticipando un déficit del 2,1% para todas las administraciones.

Desde Moncloa recuerdan que esta derrota "perjudica" a las comunidades autónomas, que tendrán 5.485 millones menos de margen fiscal.

"El PP ha votado en contra de que sus propias comunidades tengan más recursos para sanidad, educación o servicios sociales", lamentan fuentes del Gobierno.

En el partido de Alberto Núñez Feijóo, por el contrario, creen que este "varapalo" sitúa al Ejecutivo "a un paso de completar otro año más de legislatura sin Presupuestos, un hecho inédito en la democracia de nuestro país".

¿Y ahora qué?

El rechazo obliga al Ejecutivo a presentar una nueva senda en el plazo de un mes. Si vuelve a decaer, quedarán vigentes los objetivos enviados a Bruselas el año pasado, lo que limitará el margen fiscal de las comunidades autónomas.

Tras la votación, fuentes de Moncloa recuerdan que "el rechazo a la senda no impide la presentación de los Presupuestos".

Ya el año pasado, el Congreso tumbó la iniciativa del Gobierno y, cuando iba a votarse por segunda vez, Moncloa lo retiró para evitarse la derrota y luego renunció a aprobar Presupuestos.

Esta vez, incluso antes de la votación, el Ejecutivo ya había asumido la derrota y trataba de quitarle importancia desde el principio.

De hecho, ya lo dejó claro Sánchez en septiembre cuando aseguró en TVE que aunque no se aprobaran los Presupuestos él seguirá en Moncloa hasta 2027.

¿Presupuestos?

La votación de este jueves sirve para constatar de nuevo que Sánchez no tiene un respaldo mayoritario en el Parlamento y que los Presupuestos para 2026 pueden seguir el mismo camino.

El Gobierno no ha presentado Presupuestos en lo que va de legislatura, en contra de lo que prevé la Constitución.

La ley también establece que las cuentas deben presentarse en el Congreso antes de final de septiembre, lo que tampoco se ha cumplido.

El Gobierno no presentará los Presupuestos antes del mes de febrero, por lo que tendrá que haber prórroga automática el 1 de enero de 2026.

Para entonces, los socialistas creen posible, aunque muy difícil, recomponer las relaciones con Junts si, por ejemplo, se avanza en el uso de las lenguas cooficiales en la UE y, sobre todo, en la aplicación de la amnistía a Puigdemont.

Les favorece que el Congreso está a punto de cerrar hasta febrero por las vacaciones parlamentarias y, por tanto, no habrá votaciones ni opciones de que vuelva a perder más iniciativas hasta entonces.