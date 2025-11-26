Feijóo a Sánchez: "Le inquieta que otro de los suyos entre en prisión, siempre podrá decir que no le conocía como a Otegi"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la sesión de control del Congreso. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Alberto Núñez Feijóo ha criticado a Pedro Sánchez en la sesión de control, recordando la posible entrada en prisión del exnúmero 3 del PSOE, José Luis Ábalos, y sacando a relucir la supuesta reunión secreta entre Sánchez y Arnaldo Otegi. Pedro Sánchez ha evitado responder sobre la reunión con Otegi y ha defendido el sistema judicial tras el fallo del Supremo contra el exfiscal general Álvaro García Ortiz por revelación de secretos. El presidente del Gobierno ha reiterado su apoyo a García Ortiz y defendido el nombramiento de la nueva fiscal general, Teresa Peramato, destacando su experiencia y perfil feminista. El debate entre Feijóo y Sánchez ha estado marcado por acusaciones cruzadas sobre la transparencia y la gestión de la justicia, con referencias a casos mediáticos como los ERE y La Manada.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sacado a colación en la sesión de control las exclusivas de El Español sobre la reunión de Pedro Sánchez con el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, en un caserío vasco tal y como admite Koldo García que ejerció de chófer.

Tras recordar que esta semana puede entrar en prisión el exnúmero 3 del PSOE, José Luis Ábalos, el líder del PP ha espetado:"le inquieta que otro de los suyos entre en prisión, siempre podrá decir que no le conocía como a Otegi".

"¿No sabe gobernar sin estar asistido por un presunto delincuente de confianza?", le ha preguntado.

El presidente del Gobierno ha optado por no responder a estas acusaciones y ha evitado ofrecer su versión sobre lo declarado por el antiguo colaborador de Ábalos.

Hasta ahora, Sánchez solo se había pronunciado en una ocasión, durante una comparecencia en Luanda (Angola), donde negó rotundamente haber mantenido reunión alguna con Otegi, quien fue condenado por pertenencia a ETA.

El resto de la sesión de control ha estado monopolizada por el fallo del Supremo al ya exfiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por "revelación de secretos".

El presidente del Gobierno ha asegurado que “hay un sistema garantista”, en referencia a posibles recursos, y ha asegurado que “el tiempo pondrá las cosas en su sitio”.

En los últimos días, el presidente ha dejado entrever que García Ortiz podría recurrir ante el Tribunal Constitucional.

Hoy ha ido más allá y ha planteado la posibilidad de un eventual fallo favorable que anulase la sentencia, recordando el precedente de Manuel Chaves en el caso de los ERE.

Paralelamente, Moncloa continúa cerrando filas con el exfiscal general: “Entre la verdad y la mentira, este gobierno va a estar siempre con la verdad”, ha afirmado Sánchez.

Aunque luego ha afirmado que el Gobierno “acata el fallo”. Lo que no le impidió criticar que “desconocemos la sentencia”, dejando caer que es algo inusual, aunque también pasó con el caso de los ERE, La Manada o Asunta. Casos mediáticos en los que primero se conoció la condena y más tarde la argumentación en la sentencia.

Feijóo ha aprovechado las críticas de Sánchez para asegurar: "desconoce la sentencia y está en contra de ella" lo que le convierte en "cada día más peligroso".

El líder del PP ha proseguido y le ha preguntado si “visto lo visto”, tras el fallo, “usted va a pedir perdón a los españoles”. Una frase con la que ha recordado que Sánchez llegó a augurar que habría que pedirle disculpas al Fiscal General.

El jefe del Ejecutivo ha recogido el guante. “Eso de pedir perdón por decir lo que uno piensa a mí no me pasa”, ha sentenciado. Dejando de nuevo claro su respaldo a García Ortiz.

Sánchez también ha aprovechado para defender el nombramiento de la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, aprobado por el Ejecutivo en el Consejo de Ministros de este martes.

El presidente del Gobierno ha asegurado que ha hecho "lo que le corresponde" y ha definido a la nueva responsable del Ministerio público como "una persona de dilatada experiencia y feminista".

En su réplica, Feijóo ha asegurado que, con el paso de los años, se rodará una serie sobre la presidencia de Sánchez. Se quedó sin tiempo antes de rematar su argumento y, según fuentes del PP, su intención era definir el mandato del presidente como “anatomía de un farsante”.

Sánchez ha aprovechado el traspiés para, entre las risas de su bancada, responder que Feijóo “no es un buen parlamentario”. Más tarde, ha añadido que el líder del PP “no propone nada” y “no pide ni permiso ni perdón”.