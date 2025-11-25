El Gobierno propone a Teresa Peramato, cercana a Dolores Delgado y García Ortiz, nueva fiscal general
La Unión Progresista de Fiscales aplaude la elección de Peramato como fiscal general: "Encarna las mejores virtudes de la carrera"
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha aplaudido la elección por parte del Gobierno de Teresa Peramato como sucesora de Álvaro García Ortiz al considerar que "encarna de manera sobresaliente las mejores virtudes" de la carrera fiscal "para ser una magnífica fiscal general del Estado".
UPF, asociación de la que Peramato fue presidenta y a la que también pertenecía García Ortiz hasta su llegada al cargo, ha destacado la trayectoria profesional de Peramato, "fiscal de carrera con más de 35 años de servicio público, ampliamente respetada por la judicatura, la abogacía, los operadores jurídicos y por la propia carrera fiscal".
"Su designación representa la elección de una fiscal de acreditada solvencia técnica y una trayectoria marcada por el rigor profesional, el sentido institucional y la defensa de los derechos fundamentales", ha asegurado la UPF en un comunicado.
Irene Montero pide a Teresa Peramato que haga "justicia feminista" y acabe con la "derecha golpista"
La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, ha deseado "mucha suerte" a Teresa Peramato, la propuesta del Gobierno para ser la nueva fiscal general del Estado en sustutución de Álvaro García Ortiz.
"La respeto mucho y es una fiscal feminista. Espero que le permitan hacer justicia feminista y acabe con la justicia patriarcal y la derecha golpista que se ha llevado por delante a García Ortiz", ha afirmado este martes en La Hora de La 1 de TVE.
eEspera que su nombramiento no sea un "acantilado de cristal" que, según su propia definición, es cuando en un momento de "una crisis sin precedentes" se pone a una "feminista al frente" con "altísimas posibilidades de fracaso".
Ello, ha dicho, después de que el Gobierno haya guardado el feminismo en un cajón "porque molestaba mucho al presidente".
Por ello, ha dicho esperar "de corazón" que Teresa Peramato tenga mucha suerte para impedir que la derecha judicial golpista se la lleve por delante como al fiscal Álvaro García Ortiz, ya que, en su opinión, esta derecha está en contra de la libertad sexual y de todos los derechos feministas.
El Gobierno propone a Teresa Peramato, cercana a Dolores Delgado y García Ortiz, nueva fiscal general
El Gobierno va a proponer hoy a Teresa Peramato, de 63 años, nueva fiscal general del Estado tras la renuncia a este puesto por Álvaro García Ortiz, condenado por la Sala Penal del Supremo a una pena de inhabilitación por revelación de secretos.
Durante el juicio a García Ortiz, Peramato ha sido una de las integrantes de la cúpula de la carrera que ha asistido a la sesiones y le ha expresado un cerrado apoyo.
El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha optado por la continuidad y ha elegido a una fiscal muy cercana a García Ortiz y a su antecesora, Dolores Delgado, a quienes debe su promoción a fiscal de Sala y su actual cargo de fiscal de Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, Peramato ingresó en la carrera fiscal en el año 1990. Tras su paso por diversas Fiscalías (Tenerife, Valladolid Y Barcelona) se trasladó a la Fiscalía Provincial de Madrid, destino en el que, en mayo de 2005, fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer.
El 1 de marzo 2010, con Cándido Conde-Pumpido como fiscal general, fue nombrada fiscal adscrita a la Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la Mujer.
A propuesta de Dolores Delgado fue promovidal el 18 de mayo de 2021 a la primera categoría de la carrera y designada fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer.
El pasado enero García Ortiz la catapultó como fiscal de Sala jefa de la Sala Penal del Tribunal Supremo.
Gobierno y sindicatos seguirán negociando parar cerrar un pacto salarial para funcionarios
El Gobierno y los sindicatos seguirán negociando mañana miércoles en busca de un pacto salarial para los 3,5 millones de empleados públicos que no se ha logrado cerrar en la reunión de este lunes tal y como pretendía el Gobierno.
Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF han estado desde primera hora de la tarde sentados en la mesa con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que quiere un pacto con una oferta de subida salarial del 11 % para los próximos cuatro años, empezando por un 2,5%para este 2025 que se abonaría este diciembre con carácter retroactivo.
El principal escollo es el "tope" para los dos primeros años, 2025 y 2026, en los que el incremento sólo podrá alcanzar el 4%, dejando el resto de la subida para la segunda parte del periodo, según señalan fuentes de la negociación.
El Gobierno no parece dispuesto a moverse de las propuestas salariales, mientras que los sindicatos buscan mejoras en ese punto así como garantías del acuerdo y tiempo para poder cerrar otros aspectos, apuntan las mism