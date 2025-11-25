La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, ha deseado "mucha suerte" a Teresa Peramato, la propuesta del Gobierno para ser la nueva fiscal general del Estado en sustutución de Álvaro García Ortiz.

"La respeto mucho y es una fiscal feminista. Espero que le permitan hacer justicia feminista y acabe con la justicia patriarcal y la derecha golpista que se ha llevado por delante a García Ortiz", ha afirmado este martes en La Hora de La 1 de TVE.

eEspera que su nombramiento no sea un "acantilado de cristal" que, según su propia definición, es cuando en un momento de "una crisis sin precedentes" se pone a una "feminista al frente" con "altísimas posibilidades de fracaso".

Ello, ha dicho, después de que el Gobierno haya guardado el feminismo en un cajón "porque molestaba mucho al presidente".

Por ello, ha dicho esperar "de corazón" que Teresa Peramato tenga mucha suerte para impedir que la derecha judicial golpista se la lleve por delante como al fiscal Álvaro García Ortiz, ya que, en su opinión, esta derecha está en contra de la libertad sexual y de todos los derechos feministas.