Margarita Robles condecora al teniente coronel de la UCO dos semanas después de su declaración contra el fiscal

El Ministerio de Defensa también habría propuesto a Balas para un ascenso, lo que podría apartarlo de investigaciones sensibles, aunque desde la Guardia Civil señalan que el propio Balas puede renunciar a dicho ascenso.

El reconocimiento otorgado es habitual entre altos mandos, pero cobra relevancia por el momento profesional de Balas y su exposición mediática debido a casos sensibles como el que rodea a Begoña Gómez, David Sánchez y el caso Koldo.

Antonio Balas dirige el Departamento de Delincuencia Económica de la UCO y ha estado involucrado en investigaciones clave, como la que derivó en la condena al fiscal general Álvaro García Ortiz por revelación de datos secretos.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha condecorado al teniente coronel Antonio Balas de la UCO con la Cruz al Mérito Militar, apenas dos semanas después de su declaración ante el Supremo sobre la filtración de un correo relacionado con el fiscal general.

Apenas dos semanas después de que el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, declarara ante el Supremo que "el fiscal general tenía en su poder el correo que se filtró", el departamento de Margarita Robles lo ha condecorado con la Cruz al Mérito Militar.

El Boletín Oficial de Defensa publica este lunes que el prestigioso mando ha recibido la cruz con distintivo blanco por ser el primero de su promoción en el Curso de Altos Estudios de Inteligencia de la Defensa.

La ministra Robles figura como firmante de la resolución de la recompensa junto al Jefe de Estado Mayor de la Defensa.

Se trata de un distintivo "habitual" entre altos mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y apartado de los méritos que haya podido conseguir por su trabajo.

De hecho, cada miembro de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil debe tener hasta diez de estos reconocimientos para el desempeño de sus funciones.

Sin embargo, el momento en el que se le otorga es de especial transcendencia en la trayectoria profesional del teniente coronel.

Balas dirige actualmente el Departamento de Delincuencia Económica de la UCO de la Guardia Civil. Un puesto clave desde el que participa en algunas de las investigaciones más delicadas y complejas del país.

Desde su departamento ha participado en investigaciones que han resultado determinantes para la sentencia al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por la revelación de datos secretos sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

La UCO concluyó en su informe que el fiscal general tuvo una "participación preeminente en los hechos que, finalmente, derivaron en la filtración investigada".

Pero el caso fiscal general no es el único en el que Balas está involucrado.

Como alto mando de la Guardia Civil el teniente coronel dirige las investigaciones relativas alrededor de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, su hermano, David Sánchez, y los procedimientos relativos a la macrocausa del caso Koldo.

A pesar de la trascendencia mediática de los casos que han llevado a la filtración de sus datos personales, Antonio Balas ha permanecido al margen, sin realizar ningún pronunciamiento.

Incluso cuando se filtró el audio de Leire Díez en el que la fontanera del PSOE declaro que "Si [Balas] está muerto, mejor".

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles celebran el distintivo a Antonio Balas por ser "un componente de la Guardia Civil que se ha visto expuesto a la opinión pública y del que se han filtrado sus datos personales".

Por ello, aunque "no sea una gran condecoración" es una forma de apreciar su trayectoria.

El ascenso

El Ministerio de Defensa habría propuesto a Antonio Balas para realizarle un ascenso dentro de la Guardia Civil para, según han publicado distintos medios de comunicación, apartarlo de las investigaciones que afectan al PSOE.

Sin embargo, según indican fuentes del cuerpo, en cargos como el que ocupa el teniente coronel, "él puede renunciar a ese ascenso" y descartan que haya una "mano negra" del Gobierno para excluirlo de sus funciones.

Además, para la promoción de Balas, es el Consejo Superior de la Guardia Civil el que tendría que hacer la propuesta de ascenso que posteriormente lo concede la ministra de Defensa.