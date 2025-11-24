Martín tampoco aclara si Sánchez recibió donaciones de las saunas de su suegro y alega "deber de confidencialidad"

Durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo, Martín expresó su deseo de poder responder para terminar con las "calumnias" sobre el proceso, pero reiteró que no puede hacerlo por estar investigado.

Martín no ha aclarado si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió donaciones provenientes de los negocios de saunas de su suegro, Sabiniano Gómez, eludiendo responder a preguntas directas sobre este tema en el Senado.

Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid y extesorero de Bancal de Rosas, ha invocado un "compromiso de confidencialidad" para no revelar los donantes de la campaña de primarias de Pedro Sánchez en el PSOE.

El actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid y extesorero de Bancal de Rosas, Francisco Martín, ha alegado "compromiso de confidencialidad" para no aclarar quiénes fueron los donantes del proceso de primarias que auparon a Sánchez en el PSOE.

Martín ha comparecido este lunes ante la comisión de investigación sobre el caso Koldo del Senado. Como ya hizo el extesorero de la asociación, ha evitado responder si el presidente del Gobierno recibió donaciones de los negocios de saunas de su suegro, Sabiniano Gómez.

Sin embargo, a las repetidas preguntas de los senadores, ha declarado que le "encantaría poder contestar para terminar de una vez por todas con esas calumnias, infundios y zozobras" que, según el delegado del Ejecutivo, se están diciendo sobre el proceso.

También ha contestado sobre su etapa como secretario general de Presidencia, cuando contrató a María Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez.

"No le voy a contestar a nada en un proceso en el que estoy investigado", ha dicho.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.