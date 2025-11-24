Feijóo denuncia que Otegi y la corrupción de Cerdán auparon a Sánchez al poder: "Koldo le llevó al encuentro del terrorista"

Sánchez había asegurado en varias ocasiones que nunca pactaría con Bildu, pero la información publicada apunta a que el acuerdo secreto se cerró más de un año antes de mantener ese discurso públicamente.

Dirigentes del PP, Vox y UPN han criticado duramente a Sánchez, señalando que el acuerdo con Bildu fue clandestino, con implicaciones políticas y económicas, y contradice las declaraciones públicas del presidente sobre no pactar con Bildu.

La exclusiva revela que Sánchez, Cerdán y Otegi se reunieron días antes de la moción de censura contra Rajoy, negociando el apoyo de Bildu para asegurar la investidura del líder socialista.

Feijóo acusa a Pedro Sánchez de llegar al poder gracias a la corrupción de Santos Cerdán y un pacto secreto con Arnaldo Otegi, negociado en un caserío de Vizcaya con la mediación de Koldo García.

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunció este domingo que Pedro Sánchez llegó al poder gracias a la corrupción de Santos Cerdán y al pacto secreto sellado con el "terrorista" Arnaldo Otegi en un caserío de Vizcaya.

Feijóo aludió así a la exclusiva publicada este domingo por EL ESPAÑOL, según la cual Pedro Sánchez y Santos Cerdán se reunieron en secreto con Arnaldo Otegi para pactar el apoyo de Bildu a la moción de censura contra Rajoy, en un caserío al que les condujo Koldo García.

La cita tuvo lugar en la última semana de mayo de 2018, pocos días antes de la moción de censura impulsada por Sánchez que derribó al Gobierno de Rajoy.

Dijo Sánchez que lo suyo con Koldo era una “relación anecdótica”. Claro, el típico conocido al que le pides que te conduzca hasta los brazos de un terrorista como Otegi.



Y, ojo, con la presencia de Santos Cerdán y Antxón Alonso parece que el pacto encapuchado no era solo… pic.twitter.com/4Dfe45yKai — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 23, 2025

Feijóo ha constatado así que la relación entre Pedro Sánchez y Koldo García no era tan "anecdótica" como sostuvo el presidente del Gobierno, durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado.

"Claro, el típico conocido al que le pides que te conduzca hasta los brazos de un terrorista como Otegi", comentó Feijóo al respecto en X.

“La relación que yo tenía con Koldo Garcia era absolutamente anecdótica”



La pregunta ya no es cuántas veces ha mentido, sino si alguna vez ha dicho la verdad. https://t.co/9foWFRRRnl pic.twitter.com/KKwgF4mGPc — Cristina Ibarrola (@crisibarrola_) November 23, 2025

"Y, ojo", añadió, "con la presencia de Santos Cerdán y Antxon Alonso parece que el pacto encapuchado no era solo político, sino también económico".

Feijóo alude en su mensaje a la relación "económica" que ya en aquel momento mantenían Santos Cerdán (que acaba de salir de prisión) y el empresario Antxon Alonso, como accionistas de la constructora Servinabar, que recibió contratos millonarios del Ministerio de Transportes y el Gobierno de Navarra.

Como ha desvelado EL ESPAÑOL, Santos Cerdán y su socio en la constructora Servinabar se encargaron de ultimar luego el apoyo de Bildu a la moción de censura en otros dos encuentros celebrados en el mismo caserío de Vizcaya.

Por tanto, Antxon Alonso tuvo una participación activa en las negociaciones que permitieron a Pedro Sánchez atar el apoyo de Bildu para llegar a la Moncloa.

En su comparecencia ante la comisión del caso Koldo en la Cámara Alta, la senadora de UPN María Caballero preguntó a Pedro Sánchez si conoce a Antxón Alonso.

"No lo conozco, que yo recuerde", se limitó a contestar el presidente del Gobierno. De este modo, Sánchez apeló a su mala memoria para evitar dar una respuesta comprometedora.

- Senadora de UPN: “¿Conoce usted a Antxón Alonso!”



- Sánchez: “No lo conozco, que yo recuerde”



Hoy El Español publica que Antxón organizó la reunión de Sánchez, Cerdán y Koldo con Otegi para pactar la moción de censura de 2018



Miente hasta soñando



pic.twitter.com/NnSdTpsVJ8 — manuel llamas (@manuel_llamas) November 23, 2025

El Gobierno y el PSOE evitaron este domingo pronunciarse sobre las revelaciones realizadas por EL ESPAÑOL.

Durante una breve comparecencia desde Johannesburgo (Suráfrica), con motivo de su participación en la cumbre del G20, Sánchez respondió a tan sólo tres preguntas de los periodistas, referidas a la condena del fiscal general del Estado, el plan de paz para Ucrania que negocia Trump y la posibilidad de que EEUU lleve a cabo una operación militar en Venezuela.

Lo cierto es que Pedro Sánchez había garantizado públicamente desde 2015 que jamás llegaría acuerdos con Bildu.

“Con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo 20 veces”, respondió Sánchez airado, ante las insistentes preguntas del presentador, en una entrevista en Navarra Televisión, pocas semanas antes de las elecciones autonómicas y municipales del 19-J de 2015.

Pero Pedro Sánchez siguió manteniendo el mismo mensaje tras cerrar su acuerdo secreto con Otegi en un caserío de Vizcaya, en mayo de 2018.

“El PSN y el PSOE tenemos la misma posición y es que con Bildu no se acuerda nada”, insistió Sánchez ante los periodistas en junio de 2019, preguntado sobre el posible apoyo de Bildu a la investidura de María Chivite como presidenta de Navarra.

Sánchez pronunció estas palabras cuando ya hacía 13 meses que había sellado su pacto secreto con Otegi para convertirse en presidente del Gobierno.

La exclusiva publicada este domingo por EL ESPAÑOL ha provocado múltiples reacciones de dirigentes del PP, Vox y UPN.

"Capuchas fuera", comentó el secretario general del PP, Miguel Tellado.

"Sánchez en persona firmó un pacto con Otegi durante una reunión clandestina a la que le llevaron sus esbirros del Peugeot, Santos Cerdán y Koldo", señaló Tellado en relación a la información publicada por EL ESPAÑOL.

Capuchas fuera. Sánchez en persona firmó un pacto con Otegi durante una reunión clandestina a la que le llevaron sus esbirros del Peugeot, Santos Cerdán y Koldo.



La moción de censura se impulsó desde la amoralidad y la indecencia más absolutas y con el objetivo de saquear las… https://t.co/aieUG2Mvpk — Miguel Tellado (@Mtelladof) November 23, 2025

Todo ello acredita, a su juicio, que "la moción de censura se impulsó desde la amoralidad y la indecencia más absolutas y con el objetivo de saquear las arcas públicas y robarnos la democracia".

"Sánchez no puede seguir siendo presidente ni un día más. La democracia está en juego", ha advertido el número dos del PP.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también aludió a la información de EL ESPAÑOL, para concluir que el pacto de Gobierno de Pedro Sánchez se ha asentado, desde el primer día, en una transacción corrupta: escaños a cambio de "negocios e impunidad".

"La trama de Navarra llevó a Bildu a apoyar la moción contra Rajoy y a la investidura de Sánchez, sin luz ni taquígrafos. Con el PNV y Koldo de fondo", escribió este domingo Ayuso en la red social X.

La trama Navarra llevó a Bildu a apoyar la moción contra Rajoy y a la investidura de Sánchez, sin luz ni taquígrafos. Con el PNV y Koldo de fondo.



Esta es la gran corrupción del proyecto de Sánchez: sobre qué se asienta.



Más allá de prostitución, fontaneras, cátedras y… pic.twitter.com/bClyWEABSS — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 23, 2025

"Esta es la gran corrupción del proyecto de Sánchez: sobre qué se asienta", indicó la presidenta madrileña, "más allá de prostitución, cátedras y chistorras, lo que es sórdido, machista, asqueroso y delictivo".

Por su parte, la portavoz nacional del PP, Ester Muñoz, calificó a Pedro Sánchez de "farsante" pues, recordó, incluso después de aquella reunión en el caserío seguía asegurando que jamás pactaría con Bildu.

Y pese a ello, "en la parte trasera de un coche, con Cerdán y Koldo, se reunía con el dirigente condenado por pertenencia a una banda que había matado, entre otros, a compañeros suyos", comentó Ester Muñoz.

Según la información de EL ESPAÑOL, para asistir a aquella reunión secreta con Otegi Pedro Sánchez y Santos Cerdán volaron desde Madrid a Bilbao.

Sánchez es un auténtico farsante.



Por esa época decía que jamás pactaría nada con Bildu.



En la parte trasera de un coche, con Cerdán y Koldo, se reunía con el dirigente condenado por pertenencia a una Banda que había matado, entre otros, a compañeros suyos. https://t.co/wsZqtDMWuW — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) November 23, 2025

En el aeropuerto de la localidad vizcaína les esperaba Koldo García, que había viajado desde la capital de España por carretera conduciendo el coche del partido, un Toyota Rav4 blanco.

Siguiendo las indicaciones de Antxon Alonso, Koldo García condujo el vehículo hasta un caserío situado a unos 30 minutos en coche del aeropuerto de Bilbao.

El líder de Bildu asistió al encuentro, que se prolongó durante cerca de tres horas, acompañado por otras personas de su confianza.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, comentó ayer sobre la información de EL ESPAÑOL que "hará falta mucho tiempo para enumerar las traiciones que ha perpetrado Sánchez en su carrera política".

Hará falta mucho tiempo para enumerar las traiciones que ha perpetrado Sánchez en su carrera política.



No hay criminal, terrorista, tirano internacional o golpista con el que no haya negociado.



Y a todos ellos les ha pagado vendiendo a trozos la soberanía y la democracia de… https://t.co/iuZkGMMSuF — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) November 23, 2025

"No hay criminal, terrorista, tirano internacional o golpista con el que no haya negociado", añadió Abascal, "y a todos ellos les ha pagado vendiendo a trozos la soberanía y la democracia de España".

"Entre criminales se fraguó el asalto al Gobierno de España, para que unos pocos robaran mientras la mayoría perdía poder adquisitivo, seguridad y libertad", indicó por su parte el secretario general de Vox, Ignacio Garriga.

Entre criminales se fraguó el asalto al gobierno de España para que unos pocos robaran mientras la mayoría perdía poder adquisitivo, seguridad y libertad. https://t.co/MqI4jy5V2v — Ignacio Garriga (@Igarrigavaz) November 23, 2025

"La pregunta ya no es cuántas veces ha mentido, sino si alguna vez ha dicho la verdad", se ha preguntado en las redes la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola.

Y el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ha recordado las dolorosas palabras dirigidas a Patxi López por la madre de Joseba Pagaza, asesinado por los terroristas de ETA: "¡Haréis y diréis cosas que nos helarán la sangre!"