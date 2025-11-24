La exclusiva de El Español que demostró que Jordi Pujol, a quien ahora se juzga, mintió con la herencia de su padre

Arriba, el documento de Hacienda donde Pujol niega tener cuentas en el extranjero. Debajo, el documento enviado por el Andbank donde se reconoce dueño.

Las claves nuevo Generado con IA EL ESPAÑOL publicó en 2015 un documento que demostraba que Jordi Pujol mintió sobre la herencia de su padre y la gestión de fondos ocultos en Andorra. El manuscrito revelado por el periódico evidenciaba que Pujol tenía acceso y control sobre el dinero, contradiciendo su versión oficial. Marta Ferrusola, esposa de Pujol, retiraba efectivo de Andorra y participaba en una fundación panameña utilizada para mover fondos. La Fiscalía acusa a la familia Pujol de organización criminal y blanqueo, señalando que ocultaron grandes sumas en Andorra aprovechando su posición política.

Hace nueve años, EL ESPAÑOL publicó en exclusiva el documento que demuestra que Jordi Pujol mintió respecto a la herencia de su padre, especialmente sobre el hecho de que él no podía mover ese dinero.

La publicación del documento marcó un giro importante en la investigación judicial sobre su patrimonio.

El periódico tuvo acceso al contenido de un manuscrito en el que Pujol se reconocía propietario de los fondos, ocultos en Andorra. El documento reflejaba también el número de cuenta escrito de su puño y letra.

En ese artículo, de marzo de 2016, se dio a conocer la prueba clave de que Pujol tenía acceso y capacidad para gestionar los fondos en cuestión.​

Jordi Pujol utilizó la herencia de su padre, Florenci Pujol, para justificar el dinero oculto, pero el documento filtrado contradecía su versión de que esos fondos sólo podían ser gestionados por terceros.

La realidad es que Marta Ferrusola, esposa de Pujol, sacaba efectivo regularmente de Andorra mientras Pujol era presidente de la Generalitat. El dinero estaba en la entidad Andbank.

La mujer del ex president formaba parte de la fundación panameña Kopeland, el vehículo utilizado por la familia para sacar el dinero de Andorra.

Ante la Audiencia Nacional, el gestor financiero de los Pujol confirmó que ese es uno de los métodos más seguros con los que firman los propietarios de cuentas que quieren mantenerse en el anonimato.

Este lunes, la Audiencia Nacional inicia la vista oral del juicio a Pujol, con la duda de si la Sala de lo Penal optará por que, a sus 95 años y aquejado de un severo deterioro de su salud, sea o no juzgado.

El escándalo estalló el 25 de julio de 2014, cuando Pujol emitió un comunicado en el que admitía tener una fortuna oculta en paraísos fiscales.

"Mi padre Florenci Pujol i Brugat, dispuso como última voluntad específica que un dinero ubicado en el extranjero -diferente del comprendido en su testamento-, rendimiento de una actividad económica de la que ya se ha escrito y comentado, y que no estaban regularizados en el momento de su muerte en septiembre de 1980, fueran destinados a mis siete hijos y a mi esposa, porque él consideraba errónea y de incierto futuro mi opción por la política en lugar de seguir en el mundo de la actividad económica. Y más aún, porque habiendo vivido de cerca la época difícil de los años 30 y 40 tenía miedo de lo que podía pasar, y más de lo que podía pasarle a un político muy comprometido", decía el documento.

Pujol aseguraba que nunca encontraron el momento para regularizar los fondos, cosa que habían hecho pocos días antes de emitir tal comunicado.

A raíz de esta confesión, el ex presidente fue imputado junto a su mujer por el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona. Tanto la Policía como la Fiscalía Anticorrupción consideraron ilícito el origen de los fondos.

"Ingente cantidad de dinero"

Ahora, el Ministerio Fiscal acusa al expolítico y a sus hijos de presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.

El primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, es quien afronta una petición de pena más severa por parte de Anticorrupción: un total de 29 años de cárcel.

Según Anticorrupción, el expresidente de la Generalitat "aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo" con el objetivo de repartirse "cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes Administraciones catalanas bajo el control" de Convergència, el partido que dirigía Pujol.

Según el escrito de acusación de Anticorrupción, de más de 200 folios, la familia Pujol, "actuando conjuntamente", ocultó una "ingente cantidad de dinero" en Andorra, al menos desde 1991.