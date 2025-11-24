La Asamblea de Madrid estudia que los minutos de silencio por crimen machista incorporen el "presunto" si no hay sentencia

Isabel Díaz Ayuso y Enrique Ossorio, en una imagen de archivo cuando este era vicepresidente del Gobierno regional. Fernando Sánchez Europa Press

Tras el último asesinato de una mujer a manos de su pareja ocurrido en Alpedrete hace ahora dos semanas, el Pleno de la Asamblea de Madrid está estudiando cambiar cómo se guardan los minutos de silencio en la Cámara regional.

A propuesta del presidente de la Asamblea, el popular Enrique Ossorio, y con el visto bueno del Partido Popular de Ayuso en el organismo, se quiere añadir el "presuntamente" a cada minuto de silencio que se guarde en la Cámara por muertes de estas características.

Desde el PP insisten en que el objetivo es mantener estos minutos como gesto de respeto hacia las víctimas, pero la oposición lo interpreta como un paso atrás en la lucha contra la violencia de género, precisamente a las puertas del 25-N.

La propuesta aún no es firme y queda por definir cómo se va a materializar, aunque fuentes parlamentarias admiten que está avanzada.

Según explican los portavoces de los grupos a este diario, Ossorio ha trasladado esta idea en la Junta de Portavoces celebrada este lunes.

Desde la Presidencia matizan que la Asamblea solo convoca estos minutos cuando la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirma que un crimen tiene motivación machista, una declaración que "incluye siempre la fórmula ‘presunto’" y que "solo tiene efectos estadísticos".

Argumento que, ahora, usa el PP de Madrid y el presidente de la Cámara para realizar este importante cambio.

La intención del presidente, señalan desde el Partido Popular de Madrid, es que los servicios jurídicos de la Cámara redacten una fórmula similar a la actual, pero incorporando el término "presunto" para ser "respetuosos con el Estado de derecho".

Explican que, hasta que no se celebra un juicio, no hay una condena firme y, por tanto, no es hasta entonces cuando se sabe si el asesinato es por violencia de género o no.

La iniciativa ha tensado el clima político, puesto que sus opositores consideran que todos los minutos de silencio serán entonces "presuntos" porque se guardan la misma semana que ocurre el asesinato, y es poco probable que se celebre el juicio.

La izquierda ya había anunciado la semana pasada que llevaría el asunto a la Junta, después de que Ossorio pidiera un minuto de silencio por la mujer "muerta" en Alpedrete, pese a que no existía aún una confirmación oficial como víctima de violencia de género.

La mujer había recibido medio centenar de puñaladas y el principal sospechoso era su marido, que posteriormente se suicidó. Fue la familia la que solicitó, según fuentes consultadas, este trato hacia la mujer, pero no por ello el hecho estuvo exento de polémica.

Ahora, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, reprocha al presidente de la Cámara haber cambiado "de forma unilateral" la fórmula habitual y critica que PP y Vox hayan esgrimido "argumentos calcados".

En sus declaraciones a los medios, ha avisado de que introducir el "presunto" supondría "un retroceso de 20 años" y lo vincula con las "negociaciones" entre PP y Vox en diferentes comunidades autónomas.

"El coste no puede ser la vida y la seguridad de las mujeres", apunta.

En el PSOE, Mar Espinar ha añadido que Ossorio "obedece la voz de su ama" y ha acusado a Isabel Díaz Ayuso de no haber condenado "ningún asesinato machista en toda la legislatura".

Considera que el movimiento es "un atraso" y que el PP "enloquecido por fagocitar lo que queda de Vox" pretende llevar a la Comunidad "50 años atrás".

De otro lado, el PP respalda plenamente al presidente de la Asamblea. De hecho, han sido ellos quienes han explicado el argumento sobre por qué introducir el "presuntamente".

Su portavoz, Carlos Díaz-Pache, recuerda que la Delegación del Gobierno utiliza también el término "presunto" y justifica que la semana pasada se aplicara una fórmula "especial" porque la familia no quería que se mencionara el nombre de la víctima ni determinados términos.

Desde Vox, su portavoz Isabel Pérez Moñino sostiene que respetaron el minuto de silencio porque "las mujeres quieren protección", pero aprovecha para subrayar que deberían guardarse por "todas las víctimas inocentes", también fuera del ámbito de la violencia machista.