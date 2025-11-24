Ábalos pide cuentas a Puente por "amaños" en el Puerto de Valencia 72 horas de comparecer ante el juez

El exministro también ha criticado auditorías internas encargadas por su sucesor, Óscar Puente, y ha presentado querellas contra responsables de dichas auditorías por supuesta falsedad documental.

Las acusaciones se basan en un informe de la Intervención Regional de Valencia sobre los ejercicios de 2023 y 2024, que recoge posibles prácticas fraudulentas en el Puerto de Valencia.

Ábalos menciona informaciones sobre presuntas irregularidades en la contratación de personal directivo y técnico fuera de convenio, y en un contrato de 160.930 euros que fue advertido por la CNMC.

El exministro socialista José Luis Ábalos ha registrado un escrito en el Congreso denunciando supuestos amaños y cobro irregular de dietas en el Puerto de Valencia y pidiendo explicaciones al Ministerio de Transportes que dirige su sucesor Óscar Puente.

Esta es la última iniciativa registrada por Ábalos antes de su declaración este jueves ante el Supremo, a la que también está citado Koldo García, y en la que se podría decretar su entrada en prisión provisional tras la petición de 24 años de cárcel por part de la Fiscalía Anticorrupción.

En su iniciativa, colgada en la red social X. Ábalos cita “varias informaciones periodísticas” sobre “las presuntas irregularidades en la política del cobro de dietas e indemnizaciones” y que estima en 15.000 euros por parte de la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao, propuesta por el Gobierno valenciano de Carlos Mazón.

El visto bueno definitivo al nombramiento de la presidenta de una autoridad portuaria en España lo da el Consejo de Ministros del Gobierno central, tras la propuesta realizada por el ejecutivo autonómico, en este caso, por el Consell Valenciano.

Una vez se realiza la propuesta, el nombramiento debe ser comunicado al Ministerio de Transportes y se oficializa mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Chao fue escogida por ser un perfil independiente y con experiencia entre 2006 y 2009, durante el gobierno bipartito de PSOE y BNG en la Xunta de Galicia con el socialista Emilio Pérez Touriño al frente.

En ese momento, ocupó el cargo de directora general de Transportes, que incluía la presidencia del ente público Puertos de Galicia.

Ábalos, que está investigado por colocar a varias amigas y su novia en empresas públicas, también alude a la “contratación de personal supuestamente amañado para seis puestos de plazas directivas y técnicas fuera de convenio” en el Puerto de Valencia.

El exministro también habla de supuestas irregularidades en contrataciones "presuntamente fraudulentas", como un contrato de 160.930 euros a una firma de abogados que “finalmente no se consumó tras una advertencia de la CNMC”.

Todo está recogido en un informe realizado entre septiembre de 2024 y febrero de 2025 por un equipo de funcionarios de la Intervención Regional de Valencia sobre los ejercicios de 2023 y 2024, según han publicado varios medios de comunicación.

No es la primera vez que Ábalos carga contra Puente. Este verano, el exministro presentó una querella contra las dos responsables de la auditoría interna que ordenó su sucesor, Óscar Puente, para revisar los contratos del Ministerio de Transportes durante la pandemia.

En este estudio, se señala a Ábalos como principal responsable pero el exministro sostiene que la directora general y la perito habrían cometido falsedad documental y falso testimonio en la elaboración de ese informe.

En otro texto registrado, el exministro se dirige al responsable de Interior, Fernando Grande Marlaska, a raíz de que el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, haya criticado una visita de dos diputadas del PP a un barrio de Vigo porque, según él, esa presencia habría perjudicado investigaciones contra el narcotráfico en la zona.

El diputado del Grupo Mixto pide a Interior que explique qué efectos tuvo realmente esa visita y si se tomó alguna medida al confirmarse un posible entorpecimiento de una operación antidroga.