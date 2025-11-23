El PNV marca distancias con el Gobierno tras los escándalos: "Si fuera Sánchez iría pensando en convocar elecciones"

El presidente del PNV, Aitor Esteban, en un acto celebrado el jueves con motivo del 50 aniversario de la muerte de Franco. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El presidente del PNV, Aitor Esteban, aconseja a Pedro Sánchez que considere convocar elecciones tras los recientes escándalos de corrupción que afectan al Gobierno. Esteban advierte que la relación del PNV con el Gobierno cambiará y rechaza seguir apoyando iniciativas de partidos como Podemos, Sumar, Bildu o Esquerra. El líder del PNV considera que las acusaciones contra Santos Cerdán y José Luis Ábalos son muy graves y ponen en peligro la estabilidad del Ejecutivo. Esteban critica la propuesta del Gobierno para blindar el derecho al aborto en la Constitución, calificándola de "trampantojo" y asegurando que debilita realmente ese derecho.

Tras los escándalos de corrupción protagonizados por Santos Cerdán y José Luis Ábalos, el presidente del PNV, Aitor Esteban, marca distancias con el Gobierno y aconseja al presidente Pedro Sánchez que vaya pensando en convocar elecciones.

En una entrevista publicada este domingo en El Diario, Aitor Esteban advierte de que la relación del PNV con el Gobierno va a cambiar, porque su partido no está para aplicar el programa electoral de Podemos o de ERC.

"Durante la legislatura nosotros hemos tragado cosas que ahora no vamos a tragar", señala Esteban, "ya está bien. Si tenemos que llevar adelante la agenda de Podemos, la agenda de Sumar, alguna cosita de Bildu y de Esquerra y encima la guinda extra que nos ponga el PSOE... ¡Pues no! Que no cuenten con nosotros".

El presidente del PNV no se acaba de creer que el Gobierno tenga la voluntad real de sacar adelante los Presupuestos de 2026, pues es consciente de que ya no tiene el apoyo de Junts ni de Podemos.

"Creo que incluso pueden presentarlos", admite en la entrevista, "pero lo van a retrasar lo máximo posible para ir acercándolo a una posible convocatoria electoral".

Y deja entrever que el presidente no tiene otra salida, en vista de la pérdida de mayorías parlamentarias y de los escándalos de corrupción que cercan al Gobierno.

"No quiero decir que yo firmaría mañana el decreto de disolución de las Cortes", señala el presidente del PNV, "pero si la situación va a seguir así, yo sí iría pensando en cómo y en cuándo" convocar elecciones.

Porque, añade, "en estos momentos ninguno podemos asegurar la estabilidad del Gobierno".

Aitor Esteban admite que no le han sorprendido mucho los escándalos que salpican al exministro José Luis Ábalos: "Sobre que tenía una vida un poco complicada (vamos a dejarlo ahí) algún rumor ya había", dice con mucho tacto, pero "el tema Cerdán sí que es bastante sorpresivo".

Y a continuación advierte: "Las acusaciones contra Cerdán y Ábalos son muy graves". Una preocupación añadida, que amenaza a la estabilidad del Gobierno.

El PNV recupera su tradicional equidistancia, y culpa por igual al PP y al PSOE del auge de la extrema derecha.

"El PSOE lo fomenta porque es una manera de minar al Partido Popular", explica Aitor Esteban, "y el PP no se atreve a acercarse a otros partidos y se arrima a Vox para que no se le escape más. Y al hacer ese discurso y meterlo en los gobiernos autonómicos, lo legitima".

Aitor Esteban tampoco se cree la propuesta lanzada por el Gobierno para "blindar el derecho al aborto" mediante una reforma de la Constitución.

"Es un trampantojo porque, en realidad, lo que propone debilita el derecho al aborto y enmienda toda la jurisprudencia constitucional", indica Aitor Esteban en la entrevista.

A su juicio, Pedro Sánchez ha lanzado la iniciativa únicamente "para agitar un banderín, pero mintiéndole a la gente porque sabe que tampoco va a salir y que no hay una mayoría de tres quintos en el Congreso. No se puede jugar con estas cosas".