En la ruta rural de Abascal por Extremadura: se presenta como el 'guardián' de Almaraz contra "la estafa del bipartidismo"

Abascal advierte que Vox no apoyará un gobierno autonómico del PP si no rompe con las políticas socialistas, acusando a PP y PSOE de mantener un bipartidismo corrupto en la región.

El cierre de la central nuclear de Almaraz es una de las principales preocupaciones de los vecinos, y Vox ha colocado carteles en forma de "lápida" como protesta.

Vox centra su campaña en los pequeños municipios, donde considera que está la clave de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre en Extremadura.

Santiago Abascal, líder de Vox, realiza una gira por pueblos de Extremadura presentándose como defensor de la central nuclear de Almaraz y opositor al bipartidismo del PP y PSOE.

"¡Qué no cierren Almaraz, Abascal!" "¡A por ellos!"

El líder de Vox ha perdido seis kilos desde que María Guardiola convocó elecciones en Extremadura para el próximo 21 de diciembre. "No por disgustos", sino por estar "20 días de precampaña sin parar y con dieta estricta", dice.

Es la tercera vez que Santiago Abascal visita a los extremeños desde el anuncio de la presidenta popular. Sólo este viernes ha recorrido Coria, Casas del Castañar, Jaraíz de la Vera, Talayuela y Navalmoral de la Mata. En ese orden.

Todas localidades de entre los 6.000 y 18.000 habitantes, a excepción del enclave casareño del Jerte que, según el INE en 2024, únicamente tiene 578 vecinos.

Para Vox "ahí está la clave" de estas elecciones,"en los pueblos".

En la precampaña extremeña, Abascal presenta a su partido como la "única" alternativa frente a la "mafia del PSOE" y "la estafa del PP". Porque "a los españoles les preocupan las cosas que no salen por televisión", más allá de los escándalos judiciales.

En su llegada a Coria, una señora toma del brazo al dirigente derechista para preguntarle: "¿Qué piensa hacer con los autónomos? Los tiene que cuidar".

"Los tengo en casa, es de donde vengo. Si no los cuido, no me dejan entrar", contesta Abascal.

"¿Y la vivienda? ¿Y el campo? ¿Y los jóvenes? ¡Hay que cuidar a los jóvenes!", sigue la mujer sin dejarle hablar.

"Veo que usted se sabe el programa del partido...", consigue decir con un gesto triunfante.

El presidente de Vox, Santiago Abascal saludo a vecinos de Coria (Cáceres). Pablo Danubio

De los cientos de simpatizantes que se han acercado a escuchar su declaración a medios, la media de edad es de unos 40 o 50 años. Todos visten camisa, chaquetas de color campo y zapatos. Nadie lleva deportivas.

Nadie, salvo algunos chavales de instituto que gritan entre risas: "¡Abascal, me he escapado de clase para verte!". Porque sí, también hay chavales.

"Creo que he podido estar con más jóvenes extremeños de los que Sánchez habrá visto en toda su vida", asegura el político.

Todas las miradas y fotografías de los simpatizantes son para el presidente de Vox. Es difícil distinguir entre la multitud a Óscar Fernández, el candidato del partido a la presidencia de la Junta de Extremadura, que sigue a su líder a cualquier sitio.

"Está volcado con esta tierra. Su apoyo es esencial", reconoce el presidente de Vox Cáceres.

Ya ante los micrófonos, Santiago Abascal comienza criticando el "oportunismo" de María Guardiola por anunciar una oferta de casi 2.400 plazas de empleo público "a escasos días de las elecciones".

"Está actuando exactamente igual que los socialistas. "Espero que la Junta Electoral la llame al orden" porque "está utilizando las instituciones al servicio un partido", expone.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ofrece declaraciones a los medios este viernes en Coria (Cáceres). Pablo Danubio

El discurso que pronuncia delante de sus simpatizantes extremeños responsabiliza también al PP del cierre de Almaraz: "es consecuencia de las políticas que pactan con el PSOE en Europa", recrimina.

Para Abascal no hay dudas de que "las políticas verdes son una sentencia de muerte para el campo de Extremadura" y por eso exige a Guardiola renunciar a ellas.

De lo contrario, "tendrá que pactar con el PSOE" el Gobierno de la Junta, "que es con quien pacta su partido en Bruselas".

"Lápidas" por Almaraz

Con motivo de la visita del presidente del partido a la región, Vox ha pegado multitud de carteles con forma de "lápida" por la "muerte" de la central nuclear.

Los ha colocado en todos los pueblos que ha visitado Abascal. También en frente de la propia planta.

Vox coloca "lápidas" frente a la central nuclear de Almaraz en protesta por su cierre. Pablo Danubio

Su cierre es casi la principal preocupación que los vecinos extremeños trasladan al dirigente político. "Es una situación muy triste", lamentan varios vecinos en un bar de Talayuela buscando algo de esperanza en las palabras del líder de Vox.

También hay quien, descontento con su presencia, grita a Abascal desde fuera del local: "¿Qué hace aquí este ahora?", "me revuelve las tripas verte", le dice un hombre.

Acto en Navalmoral

Pero más allá de las múltiples visitas a establecimientos, el motivo principal del viaje de Vox a Extremadura es un acto de partido en Navalmoral de la Mata que ha llenado un salón de celebraciones.

El primer mitin de los comicios autonómicos, aunque todavía sean fechas de precampaña.

Sin embargo, no comienza de la mejor manera debido a una contramanifestación de una decena de personas que portan banderas de Palestina. Desde la puerta del recinto cantan: "Ni un paso atrás, no pasarán", "fuera fascistas de nuestros pueblos" y "Abascal, ponte a trabajar".

Nada de esto importa a los asistentes al acto que reciben al presidente del partido y a su candidato con la música de Manolo Escobar y banderas nacionales (ninguna de Extremadura).

Óscar Fernández proclama ante el auditorio su compromiso de "dejarse el alma por el cambio real" en la región criticando, a su vez, al PSOE y al PP. Los acusa de mantener un "bipartidismo corrupto" que, asegura, ha olvidado a los extremeños.

Santiago Abascal cierra la jornada advirtiendo al PP, y en especial a María Guardiola, de que Vox "no pasará por el aro" de apoyar un gobierno de la Junta si no es para "romper con las políticas socialistas que se han seguido en Extremadura durante 42 años".

"Socialismo rojo y azul". "Porque los dos son lo mismo", sentencia.