El Español publica los microdatos del sondeo del 20-N sobre la valoración del dictador Francisco Franco y su régimen

Las claves nuevo Generado con IA Un sondeo de SocioMétrica revela que el 55,5% de los españoles rechaza la figura de Franco, mientras que un 36% la apoya. Entre los menores de 35 años, el 41,3% valora positivamente el legado de Franco, superando al 40% que lo rechaza. El 74% de los encuestados considera más importante conmemorar el 50 aniversario de la Constitución que el de la muerte de Franco. El 68% respalda la exhumación de fosas de la Guerra Civil, pero la sociedad está dividida sobre la Memoria Democrática: un 48,1% la rechaza y un 47% la apoya.

EL ESPAÑOL publica hoy los microdatos de la encuesta elaborada por SocioMétrica sobre la valoración que los españoles realizan de la figura del dictador Francisco Franco, coincidiendo con los 50 años de su muerte.

El sondeo indica que el 55,5% de los españoles rechaza lo que supuso Franco para la Historia de nuestro país, si bien otro 36% se muestra a favor.

E incluye un dato especialmente llamativo, ya que esta tendencia se invierte entre los menores de 35 años: el 41,3% se muestra "a favor" de lo que supuso Franco para la sociedad española, frente a un 40% que se manifiesta en contra.

Como muestra del rigor de este sondeo y en aras a la transparencia, EL ESPAÑOL publica los microdatos de todas las entrevistas realizadas, en un archivo que el lector puede descargar a través de este enlace.

El archivo de los microdatos está en un formato desarrollado para el software especializado en estadística. Concretamente, se trata de un archivo en formato SAV generado con el programa SPSS (acrónimo de Statistical Package for the Social Sciences), aunque puede consultarse con otras aplicaciones similares.

El archivo descargable recoge las respuestas individualizadas de las 1.500 entrevistas realizadas por SocioMétrica a españoles con derecho a voto, entre el 15 y el 18 de noviembre de 2025.

El sondeo, que EL ESPAÑOL publicó este jueves, incluye otros datos significativos.

El 42,6% de los españoles considera que Franco fue "un dictador sanguinario", mientras que el 35,2% dice que fue "un dirigente adecuado para un momento convulso" de la Historia española.

Otro 21% define a Franco como "un gobernante totalitario".

Y una amplísima mayoría, el 74% de los encuestados, cree que es más importante celebrar el 50 aniversario de la Constitución española (efeméride que se cumplirá en diciembre de 2028), como inicio del actual período de libertades, que el de la muerte del dictador.

El 68% de los españoles se muestra de acuerdo con la exhumación de fosas, para poder recuperar a los restos de las víctimas de la Guerra Civil cuyo paradero aún se desconoce.

Pero las políticas de Memoria Histórica impulsadas por el Gobierno crean una profunda fractura en la sociedad española.

El 48,1% de los encuestados por SocioMétrica rechaza la actual Memoria Democrática impulsada por el Gobierno (que ha sido cuestionada por numerosos historiadores e intelectuales), frente a un 47% que la respalda.

Ficha técnica

Se han realizado 1.500 encuestas a españoles con derecho a voto, sistema CAWI-Panel entre los días 15 a 18 de noviembre de 2025. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia, y recuerdo de voto. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.