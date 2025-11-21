La 'perfomance' del 20-N en el Congreso: saltimbanquis y discursos de 1978 para celebrar la muerte de Franco en 1975

Durante la función se criticó la presencia de antiguos ministros franquistas en el Congreso de 1977, generando incomodidad entre algunos veteranos políticos presentes.

Actores interpretaron a figuras como Miquel Roca, Santiago Carrillo, Adolfo Suárez y Soledad Becerril, mientras alumnos de institutos y algunos diputados asistieron al evento.

El espectáculo representó los "equilibrios" y pactos de la Transición, obviando acontecimientos clave como la Ley para la Reforma Política y la investidura de Adolfo Suárez.

El Congreso conmemoró los 50 años desde la muerte de Franco con una performance titulada "Memoria en Escena", que incluyó acrobacias, música y dramatizaciones de discursos históricos.

"Transición. Paso más o menos rápido de una idea a otra", resuena en el Congreso en boca de una pianista sentada bajo la tribuna.

En ese momento, una equilibrista, situada donde habitualmente se sientan las taquígrafas del Congreso, apoya las manos sobre la mesa, hace el pino y abre las piernas con una contorsión que asombraría al mismo Sánchez.

Así se han representado en la Cámara Baja los "equilibrios" y "pactos" que hicieron posible el entendimiento tras la muerte del dictador en un espectáculo titulado "Memoria en Escena".

Franco murió el 20 de noviembre de 1975 y, según el relato escénico, se llevó consigo el año 1976 y buena parte de 1977. Más o menos esa es la historia que el comisionado del Gobierno ha querido contar en el Congreso de los Diputados para conmemorar "50 años en libertad".

El dictador fallece y, al poco tiempo, ya está Miquel Roca debatiendo el artículo 2 de la Constitución y defendiendo que España es "una realidad plurinacional".

Ni rastro de la Ley para la Reforma Política, aprobada un año después de la muerte de Franco y con la que las Cortes franquistas se hicieron el harakiri.

Tampoco aparecen la investidura de Adolfo Suárez ni la Ley de Amnistía de 1977.

Por arte de birlibirloque, Franco muere y aparecemos directamente en las Cortes Constituyentes, o con Santiago Carrillo, regresado del exilio como si nada, defendiendo el 27 de julio de 1977 la necesidad de un Gobierno de "concentración nacional" que ponga "más centrales térmicas" para impulsar la minería. Está claro que, aquella izquierda, no era verde.

La performance comenzó con una joven que, descendiendo por las escalinatas del hemiciclo, cantó la versión de Joan Manuel Serrat del poema de Miguel Hernández "Para la libertad".

A partir de ahí, se sucedieron los discursos: Fernando Guillén Cuervo puso voz a Tierno Galván en 1978, cuando el "Viejo Profesor" seguía en las filas del PSP antes de fusionarse con el PSOE.

Le siguió Miquel Roca, interpretado por Antonio Gil, y más tarde Adolfo Suárez, encarnado por José Manuel Seda, evocando los Pactos de la Moncloa del 27 de octubre de 1977.

El acto lo cerró la actriz Cuca Escribano, interpretando un discurso de la primera ministra de la democracia, Soledad Becerril, en defensa del papel de la mujer.

"Franquistas y torturadores"

No hubo discursos ni del PSOE ni de Alianza Popular. Aunque Tierno Galván acabaría en las filas socialistas como alcalde de Madrid. Un recorrido parecido hizo Soledad Becerril que, tras abandonar UCD, se incorporó al PP y llegó a ser la primera alcaldesa de Sevilla.

Al final del acto sonó por la megafonía el discurso de Arias Navarro y su ya célebre "Franco ha muerto".

Entonces el Congreso estalló en aplausos.

Los escaños estaban llenos de alumnos de varios institutos madrileños, además de algunos diputados —como Patxi López o Bermúdez de Castro— y la ministra Elma Saiz.

También había una pequeña representación de veteranos diputados. Entre ellos, el exministro del Interior de UCD —y antes de Relaciones Sindicales en 1975— Rodolfo Martín Villa, que no ocultó cierta incomodidad cuando la pianista intervino para lamentar que, en 1977, "en este Congreso todavía estaban sentados ministros franquistas y torturadores".

El veterano político se llevó las manos a las gafas y pareció preguntarse, aunque solo fuera por un instante, en qué lugar se había metido.

El acto finalizó como empezó: con música. De Serrat a la "España camisa blanca" que popularizó Ana Belén, interpretada por Vera Herrero.