Las claves nuevo Generado con IA Óscar López, ministro del Gobierno y líder del PSOE-M, ha defendido al fiscal general Álvaro García Ortiz tras su inhabilitación por revelación de secretos, calificando la sentencia de "injusta" y asegurando que se ha condenado a un inocente sin pruebas. López denuncia que hay sectores que están "politizando la justicia" y advierte sobre una supuesta celebración de la impunidad, reclamando que todos deben ser iguales ante la ley, incluyendo a Isabel Díaz Ayuso. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, respalda a García Ortiz y considera la condena como una sentencia política dirigida contra el Gobierno progresista, criticando que el fallo se haya producido sin pruebas. La sentencia que inhabilita a García Ortiz se hizo pública el 20 de noviembre, coincidiendo con la efeméride de la muerte de Francisco Franco, lo que ha sido señalado por la ministra Yolanda Díaz como una coincidencia relevante.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López, no se ha mordido "la lengua", como dijo un día antes que iba a hacer, tras la la condena "injusta" al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos.

Ha subrayado que el "origen" de este caso era el presunto delito fiscal del novio de Ayuso y se ha preguntado que una vez que se "empieza condenando a un inocente sin pruebas", se va a "acabar liberando a un culpable con todas las pruebas".

"Este Gobierno es profundamente respetuoso con la justicia más incluso que algunos jueces por eso precisamente acatamos la sentencia y pondremos en marcha los mecanismos. Pero lo que no nos pueden pedir es que nos chupemos el dedo", ha resumido el ministro en una entrevista en 'TVE'.

Sostiene Óscar López que hay una "fiesta" en la que la gente está "celebrando la impunidad", algo "muy grave" porque la regla del Estado de Derecho es que "todos tienen los derechos iguales" y no puede estar "nadie por encima de la ley, tampoco la señora Ayuso".

López ha afirmado que le "apena mucho ver a jueces que no defienden la Justicia" y a "periodistas que no defienden el periodismo". "Desde luego no nos va a restar ni una pizca de voluntad de seguir luchando por la democracia, por el derecho y por la verdad. La verdad, que parece que algunos han olvidado la importancia de la palabra la verdad", ha lanzado.

"Que nos traten como adultos"

Asimismo, López ha sido preguntado por si interpreta la sentencia al fiscal como una advertencia al Gobierno por los casos abiertos al entorno del presidente, Pedro Sánchez.

"Lo que no nos pueden pedir es que nos chupemos el dedo. Por favor, eso no, por favor. Que nos traten como adultos. Hay gente que está politizando la justicia. Es evidente hay casos donde hay cosas que sustanciar y casos que no. Es evidente hay gente que está utilizando la Justicia para hacer política por supuesto que sí eso es así", ha espetado López.

El ministro ha afirmado que en estos 50 años de democracia no es "la primera vez que se ve una sentencia injusta" o "cómo se archivan denuncias con todas las pruebas contra dirigentes del PP".

"Los periodistas fallan, a veces los políticos fallan. Los jueces son los únicos que nunca fallan son los únicos sobre los que no se puede criticar no se puede opinar yo no puedo comulgar con ruedas de molino yo no puedo aceptar algo que sé que es falso", ha proseguido el ministro.

Sentencia política

Preguntado por si considera que es una sentencia política, López ha afirmado que de momento es "imposible opinar sobre los fundamentos" porque de momento no está redactada la sentencia y solo está el adelanto del fallo.

"Lo que puedo afirmar y si alguien es capaz de desmentir lo que voy a decir que lo haga es que varios periodistas de reconocido prestigio le han dicho al juez a la cara que no habían recibido esa filtración del fiscal general. Fin", ha zanjado López, quien ha cargado contra una decisión del tribunal que, a sus ojos, viene a decir que "todos esos periodistas han mentido". En cambio, ha reivindicado sus "muchos años luchando, precisamente contra el poder".

Más contundente en ese aspecto se ha mostrado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, afirmando que es una condena "política", que constituye una "anomalía" y se dirige fundamentalmente "contra el Gobierno" progresista. Sin lugar a dudas es una sentencia que se dirige no al fiscal general, se dirige al Gobierno de coalición progresista", ha ahondado

"Esta sentencia cuando la conozcamos será estudiada en todas las facultades de derecho de España", ha lanzado durante una rueda de prensa en Eslovenia, donde se encuentra de viaje oficial, junto al ministro de Trabajo de este país, Luka Mesec.

Díaz ha defendido a García Ortiz, al que ha definido como "un jurista brillante" y un gran profesional, y ha recriminado, al igual que Óscar López, que el Supremo le ha condenado "sin pruebas", por lo que le traslada toda su solidaridad.

Además, la ministra de Trabajo ha puesto de relieve que "casualmente" la pena de inhabilitación de dos años al fiscal por un delito de revelación de secretos contra el empresario Alberto González Amador --pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso--, se hizo pública el 20N, efeméride de la muerte del dictador Francisco Franco.