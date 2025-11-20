El tesorero de Bancal de Rosas no puede "afirmar o negar" si el suegro de Sánchez le financió las primarias con las saunas

El extesorero defendió la legalidad de la financiación, asegurando que todas las donaciones provinieron de personas físicas y negó vínculos de Santos Cerdán y Pedro Sánchez con la asociación Bancal de Rosas.

El extesorero de Bancal de Rosas, Pedro Luis Egea, declaró en el Senado que no puede "afirmar ni negar" si el suegro de Pedro Sánchez financió la campaña de primarias del PSOE en 2017 con dinero procedente de saunas.

El extesorero de Bancal de Rosas, Pedro Luis Egea, no puede "ni afirmar, ni negar" que el suegro del presidente Pedro Sánchez financiara su campaña de primarias del PSOE en 2017 con el dinero de las saunas.

Egea ha comparecido este jueves en la comisión Koldo del Senado para explicar cómo la asociación Bancal de Rosas gestionó la campaña que impulsó a Sánchez a la secretaría general socialista.

El extesorero ha defendido la legalidad de su financiación argumentando que "todas las donaciones las realizaron personas físicas" y ha negado vínculos de Santos Cerdán y el propio presidente con la asociación.

