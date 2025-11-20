Sánchez insta a defender la "soberanía popular" frente a la "desinformación" y los "abusos" de quienes quieren "tutelarla"

Durante la jornada se celebraron actividades conmemorativas en el Congreso, incluyendo una performance y el estreno de la serie "Anatomía de un Instante" sobre el 23-F.

Sánchez evitó pronunciarse sobre la condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, ocurrida el mismo día del acto.

El presidente del Gobierno considera que la democracia está amenazada por campañas de desinformación, nostalgias infundadas e intereses económicos.

Pedro Sánchez ha llamado a defender la "soberanía popular" frente a la desinformación y los abusos de poder durante el acto por los 50 años de España en libertad.

Pedro Sánchez ha asistido a uno de los actos celebrados en el Congreso de los Diputados para conmemorar los "50 años de España en libertad" que el Gobierno organiza para conmemorar la defunción de Franco hace medio siglo.

Allí, ha instado a defender "la soberanía popular", pese a que la Constitución española asegura que la "soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes" y no habla de "soberanía popular", un término que es utilizado por el populismo latinoamericano.

A juicio de Sánchez, la democracia está en peligro por “nostalgias infundadas","intereses económicos" y "ataques que van cambiando su forma”.

El presidente del Gobierno ha asegurado que el mayor problema a día de hoy "son campañas de desinformación".

Un término que lleva utilizando desde la publicación en determinados medios de los escándalos que asedian a su familia y que el jefe del Ejecutivo ha tildado siempre como bulos.

También ha mencionado como amenaza los " abusos de poder” , aunque ha evitado aclararlos justo el día en el que el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado por el Supremo por “revelación de secretos”.

De hecho, Sánchez no ha querido responder a la prensa que estaba a la entrada de la sala y que le preguntaron por su opinión de la sentencia del Alto Tribunal.

El jefe del Ejecutivo ha añadido dentro de la sala que “la amenaza sigue ahí, pero también permanece nuestro firme deseo de neutralizar esa amenaza" frente a aquellos que quieren "tutelarla".

Las palabras se han producido en la Cámara Baja, dentro de una serie de actos lúdicos organizados para conmemorar la muerte de Franco.

Desde una performance con actores y una pianista en el hemiciclo, a la premiere de la serie de la serie de Movistar + “Anatomía de un Instante” basada en la novela de Javier Cercas sobre el golpe fallido del 23-F,

En la sala Constitucional, donde se ha producido el visionado, Pedro Sánchez ha asegurado, haciendo un juego de palabras con el título, que “la democracia se puede perder en un instante”.

El golpe del 23-F fue seis años después de la muerte de Franco, ya bajo mandato constitucional, pero para el escritor Javier Cercas se trató del “mito fundacional de la democracia” porque el franquismo fue continuar la guerra civil por otros cauces.