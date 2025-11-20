El PP saca su 'ley antiokupas' en el Senado con PNV, Vox y otros 3 grupos: si Armengol no la para, tendrá mayoría en el Congreso

En la misma sesión, el PP también logró apoyos transversales en medidas de apoyo al sector pesquero y sobre Fondos Europeos, dejando de nuevo aislado al PSOE.

El PP destaca la soledad del PSOE en la votación y la ruptura del apoyo de sus socios habituales, reforzando su liderazgo en reformas sobre vivienda y seguridad.

La nueva norma permitirá cortar los suministros de luz y agua en viviendas okupadas sin que se considere delito de coacciones.

El PP ha aprobado en el Senado su 'ley antiokupas' con el apoyo de Vox, PNV, UPN, Coalición Canaria y Agrupación Herreña, mientras Junts y el senador de La Gomera se abstuvieron.

El Partido Popular ha logrado aprobar en el Senado una nueva ley antiokupas gracias al respaldo de Vox, PNV, UPN, Coalición Canaria y Agrupación Herreña. Por su parte, Junts y el senador de La Gomera optaron por la abstención.

En total, la iniciativa sumó 153 votos a favor en la Cámara Alta. Pero, sobre todo, "si esos grupos mantuvieran su posición en el Congreso", recuerdan fuente del PP en el Senado, "esta ley Feijóo tendría mayoría suficiente, sólo hace falta que Francina Armengol no la bloquee también, como las demśa".

La norma introduce una reforma clave: cortar los suministros de luz y agua en viviendas okupadas dejará de considerarse delito de coacciones.

El objetivo del PP es claro: "Que entre la seguridad y salga el miedo", apuntaban estas mismas fuentes populares. La formación está convencida de que esta nueva normativa "responderá a la urgencia social" generada por la okupación de viviendas en España.

Pero la votación, recuerdan, ha puesto "en evidencia la soledad del PSOE". Según fuentes populares, "los socios de Sánchez siguen abandonando el barco", reforzando la idea de que el PP lidera hoy las reformas legislativas más relevantes en materia de vivienda y seguridad ciudadana.

Ésta era la ley número 37 de las aprobadas por iniciativa del PP en la Cámara Alta en esta legislatura.

Por eso, era clave que en la misma sesión plenaria, el Senado aprobara la presentación de un conflicto de atribuciones frente al Congreso. El objetivo: que las leyes Feijóo dejen de estar bloqueadas en la Cámara Baja y sigan su curso parlamentario.

Esta votación dejó nuevamente al PSOE solo, con la abstención de PNV y de Junts, partidos "hasta ahora aliados de Sánchez y Armengol".

El Grupo Popular aprovecha la mayoría absoluta que ostenta en la Cámara Alta para exigir a la presidenta del Congreso que no bloquee la nueva legislación, al igual que ha hecho hasta ahora con la anterior 'Ley Antiokupación', detenida en febrero de 2024 y aún sin tramitar.

Otras iniciativas

Paralelamente, el PP presentó en este pleno medidas de apoyo al sector pesquero español.

La propuesta recibió un apoyo transversal, incluyendo votos de PNV, ERC, Bildu, Vox, UPN y representantes de partidos canarios. Los socialistas, aislados, "no se atrevieron" a oponerse públicamente a unas disposiciones que benefician a un sector clave.

En la moción popular sobre Fondos Europeos, el resultado fue similar: el PSOE volvió a quedar solo, sus socios PNV, ERC y Junts se abstuvieron.

El PP considera que esta dinámica parlamentaria "evidencia el desgaste del Gobierno y el creciente respaldo de su alternativa política".

Fuentes de la dirección popular en la Cámara Alta aseguran que "la situación es clara, mientras el PSOE sigue enredado y ahogado por los flagrantes casos de corrupción, el PP lidera políticas en beneficio de los españoles".

Y rematan: "Hasta los socios de Sánchez ven que este tren llega a su última parada. El presidente debe convocar elecciones ya para que los españoles decidan su futuro".