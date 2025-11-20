Para un 53% las heridas de la Guerra Civil "no están cerradas": para un 52% "favorece a la izquierda" y por eso "lo fomenta"

Las percepciones varían según la edad y la afinidad política: los jóvenes y votantes de la izquierda ven a la derecha como responsable de mantener vivo el recuerdo de Franco, mientras que los votantes de derechas acusan a la izquierda de hacerlo.

Casi el 52% de los españoles cree que mantener a Franco en el debate público favorece a la izquierda, y por ello considera que los partidos de esa ideología lo fomentan.

La mayoría de los encuestados piensa que el recuerdo de Franco sigue influyendo en la sociedad actual, y más del 80% opina que aún tiene alguna relevancia.

El 53% de los españoles considera que las heridas de la Guerra Civil y el franquismo aún no están cerradas, mientras que solo un 19,5% cree que el pasado está totalmente superado.

Una mayoría de españoles, el 53%, cree que las heridas de la Guerra Civil y el franquismo no están cerradas 86 años después de acabada la contienda, transcurrido medio siglo de la muerte del dictador y pasados 48 años desde las primeras elecciones democráticas.

Además, para el 27% esa puerta de la historia permanece entreabierta, o lo que es lo mismo, "parcialmente cerrada".

Así se desprende de la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL con ocasión de este 20 de noviembre, día en que se cumplen 50 años de la muerte de Francisco Franco.

El dictador y la guerra sólo es un pasado totalmente superado para un 19,5% de la población.

Paradójicamente, no es la generación que creció durante el franquismo, sino la criada en democracia, la que cree de forma mayoritaria —un 64%— que las heridas no están superadas. Y es que es la franja de edad de 36 a 59 años la que tiene más presente la dictadura.

Por partidos, un 72% de los votantes del PSOE y un 87% de los de Podemos creen que no están resueltas las heridas.

En cambio, los que optaron por la papeleta del PP en las últimas elecciones están divididos al 33% entre los que creen que las heridas sí están cicatrizadas, los que consideran que no y los que creen que sólo "parcialmente".

Tampoco los votantes de Vox ven que se hayan superado las heridas: así lo piensa un 45%.

En coherencia con estas respuestas, más del 80% de los españoles considera que Franco sigue teniendo en 2025 alguna "influencia" en la sociedad actual. El 43% cree que "mucha", y el 39% que "poca". Pero sólo 16% piensa que el dictador es agua pasada.

La encuesta revela que esa presencia de Franco entre los españoles, pese al medio siglo transcurrido de su desaparición, tiene una causa: el interés de determinadas fuerzas políticas por resucitar su figura.

Casi el 50% dice que es la izquierda la que agita el fantasma de Franco, por un 38% (12 puntos menos) que achaca esa responsabilidad a la derecha.

Como era de prever, los votantes del PP (89%) y de Vox (92%) son los que, en este punto, culpan mayoritariamente a la izquierda. Es la tesis de que Pedro Sánchez utiliza de forma recurrente el comodín de Franco para movilizar a la izquierda, desde el traslado de los restos del dictador en 2019, a los actos de 2025 por el cincuentenario de la muerte, pasando por la resignificación del Valle de los Caídos.

Enfrente, son los votantes de Sumar/Podemos (86%) y PSOE (74%) los que atribuyen a la derecha la recuperación nostálgica de la figura de Franco.

¿Y a quién favorece que Franco siga siendo noticia y ande en boca de todos? Una mayoría entiende que a la izquierda (casi el 52%) y un 40% cree que a la derecha.

La diferencia, como ocurre al preguntar por qué fuerzas están interesadas en mantenerlo vivo, es de 12 puntos. Por lo tanto, una mayoría de españoles cree que, puesto que traer a Franco al presente "favorece a la izquierda", los partidos de esa ideología "fomentan" que esté de actualidad y no quede en el olvido.

Pero entre los jóvenes la percepción de que la izquierda se beneficia con Franco es mayor: un 63,5% así lo cree. En esa franja de edad, sólo el 31% opina que revivir a Franco favorece a la derecha.

La publicación de este gran sondeo vendrá acompañada el próximo sábado, 22 de noviembre, de los microdatos íntegros de la encuesta, que EL ESPAÑOL pondrá a disposición de cualquier lector para que pueda revisar la muestra y tener la información pormenorizada.

Como en anteriores estudios, los datos se ofrecerán en un archivo en formato SAV generado con el programa SPSS.

Ficha técnica

Se han realizado 1.500 encuestas a españoles con derecho a voto, sistema CAWI-Panel entre los días 15 a 18 de noviembre de 2025. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia, y recuerdo de voto. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento. Los microdatos estarán disponibles a partir del sábado 22 en las páginas del periódico.