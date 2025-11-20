Feijóo exige a Sánchez que "pida perdón" tras la condena del TS al fiscal general: "Esta anomalía siempre pesará sobre él"

Dirigentes del PP han reclamado la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones, mientras que Vox acusa al entorno del presidente de actuar como una "mafia".

El Tribunal Supremo ha impuesto a García Ortiz una pena de dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros, convirtiéndose en el primer fiscal general condenado en democracia.

Alberto Núñez Feijóo exige a Pedro Sánchez que pida perdón tras la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos.

Alberto Núñez Feijóo ha exigido este jueves a Pedro Sánchez que "pida perdón a los españoles" tras la condena al fiscal general del Estado.

El Tribunal Supremo ha impuesto a Álvaro García Ortiz dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por revelación de secretos.

Es la primera vez en democracia que un fiscal general es condenado en el ejercicio del cargo.

Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado ha sido condenado en el cargo.



Esta anomalía pesará siempre sobre Sánchez. Ya solo puede evitar un mayor bochorno institucional pidiendo perdón a los españoles por esta burda operación política y mostrando su respeto al… — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 20, 2025

En un mensaje en X, el líder del PP ha señalado que esta "anomalía siempre pesará sobre" el presidente del Gobierno, a quien le ha pedido que muestre "respeto" al Supremo.

En las próximas horas, Feijóo tiene previsto ofrecer una declaración institucional desde Génova.

Mientras tanto, las reacciones de los principales dirigentes populares se han sucedido de forma inmediata tras conocerse la condena.

Por ejemplo. Ester Muñoz ha reclamado a Sánchez que "pida perdón, dimita y convoque elecciones".

La portavoz del PP en el Congreso ha recordado que el presidente defendió públicamente la inocencia de García Ortiz y ha exigido "asumir responsabilidades".

Miguel Tellado ha afirmado que "la inhabilitación de García Ortiz inhabilita al presidente del Gobierno para seguir".

El secretario general del PP ha acusado a Sánchez de "perturbar la normalidad democrática" y le ha instado a "seguir el camino" del fiscal general.

La vicesecretaria Cuca Gamarra ha subrayado que "la verdad se ha impuesto" y ha denunciado que "quien debía perseguir los delitos los ha cometido".

A su juicio, es una "una prueba más de la degeneración institucional del sanchismo".

Desde Vox, Santiago Abascal ha calificado en X de "mafia" al entorno del presidente y ha asegurado que Sánchez "acabará siendo el primer presidente que termine en la cárcel".

Álvaro Ortiz, el primer fiscal general condenado de la historia de España.



También Sánchez será el primer presidente de la historia de España que acabará en la cárcel.



Por eso es inaceptable celebrar ni conmemorar nada junto a esta mafia que no hace más que ensuciar las… https://t.co/X8hYQGMrfP — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) November 20, 2025

Su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha escrito en redes un escueto "vuestro 20N", aludiendo a la coincidencia con el 20 aniversario de la muerte de Franco.