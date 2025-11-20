"Dijo que en ese banquillo se sentaba él mismo": Ayuso señala a Sánchez tras la condena al fiscal general

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Asamblea de Madrid. Efe

Las claves nuevo Generado con IA La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha reaccionado a la condena al fiscal general del Estado por la filtración de datos fiscales de su pareja, Alberto González Amador. Ayuso vincula la sentencia a Pedro Sánchez, recordando sus propias palabras sobre la investigación al fiscal García Ortiz y sugiriendo una responsabilidad indirecta del presidente. Desde el entorno de Ayuso destacan que la condena es un éxito de la democracia y critican el uso de medios estatales para fines políticos en perjuicio de particulares. Ayuso subraya la repercusión internacional del caso y afirma que la justicia ha prevalecido ante la revelación de secretos de un ciudadano por parte del Estado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado este jueves a la sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por la filtración de los datos fiscales de su pareja, Alberto González Amador.

Mediante un mensaje en sus redes sociales, Ayuso ha lamentado la imagen pública que está dando España en la prensa internacional, al tiempo que ha deslizado como la sentencia a Álvaro García Ortiz implica, indirectamente, a Pedro Sánchez.

Y es que, como la propia dirigente madrileña ha subrayado, fue Pedro Sánchez el que dijo que, "en ese banquillo, se sentaba él mismo". En referencia a las palabras del presidente sobre la investigación de García Ortiz y su inocencia.

Fuentes cercanas a la presidenta confirman que Ayuso está "muy satisfecha" con la decisión del Tribunal Supremo.

"Esto es un éxito sin precedentes de la democracia: un español ha vencido al aparato del Estado que ha ido contra él simplemente por su relación personal con ella", afirman a EL ESPAÑOL.

En su mensaje en la red social X, la presidenta ha asegurado que "toda la prensa internacional recoge el fallo" porque —afirma— "no se concibe en una democracia libre utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo, y todo a costa de un particular".

De hecho, desde la Puerta del Sol afirman que la "justicia ha imperado en España" ante el "revelado de secretos de un ciudadano".

