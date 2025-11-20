Bolaños: "El Gobierno tiene el deber legal de respetar la condena pero también tiene el deber moral de no compartirla"

Bolaños recalca el reconocimiento del Ejecutivo a la labor del fiscal general saliente y llama a mantener la confianza en las instituciones y la justicia.

Álvaro García Ortiz ha sido condenado a dos años de inhabilitación por filtración de secretos, además de una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador.

El Gobierno iniciará en los próximos días el procedimiento para nombrar a un nuevo Fiscal General del Estado, cuya identidad aún no se ha revelado.

El ministro Félix Bolaños afirma que el Gobierno acata la condena al Fiscal General Álvaro García Ortiz, aunque no la comparte moralmente.

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha afirmado que el Gobierno “tiene el deber legal de respetar el fallo” del Tribunal Supremo que condena al Fiscal General, Álvaro García Ortiz, pero que también “tiene el deber moral de decir que no lo compartimos”.

Bolaños ha admitido que “en los próximos días” el Gobierno pondrá el “mecanismo en marcha para nombrar un nuevo Fiscal General del Estado”.

No ha querido desvelar el nombre. Sólo que "será una persona con una trayectoria profesional y una cualificación jurídica" acorde a este cargo.

Mediante un inusual mensaje institucional, sin admitir preguntas, y desde una de las salas de La Moncloa, Bolaños ha comunicado la posición del Gobierno en menos de tres minutos, tras una histórica condena de dos años de inhabilitación a Álvaro García Ortiz por “filtración de secretos”.

Pese a la sentencia, el Ejecutivo ha mostrado su "reconocimiento" como fiscal general y "su compromiso con la ley" y "la defensa de la verdad".

Bolaños también ha querido mandar "un mensaje a quienes velan por la aplicación de la ley y por garantizar el derecho a recibir una información veraz".

Tanto los periodistas o funcionarios "como los inspectores de Hacienda o fiscales" y ha lamentado que haya "quienes hayan puesto en duda su labor".

El ministro de Justicia ha pedido que "la discrepancia con esta sentencia no puede conllevar una discrepancia generalizada en las instituciones y particularmente en la Justicia".

"España es un Estado de Derecho con garantías y recursos para dirimir las discrepancias", ha dejado caer pero sin confirmar si apelarán al Constitucional.

De hecho, Bolaños ha querido recalcar que "el Gobierno siempre ha creído y defendido la inocencia del Fiscal General del Estado".

A la misma hora, Pedro Sánchez llegaba a un acto para conmemorar los 50 años de la muerte de Franco con la exhibición de la serie de "Anatomía de un Instante" que se estrenará esta semana en Movistar +, basado en el libro de Javier Cercas sobre el fallido golpe de Estado del 23-F.

El presidente del Gobierno no ha querido hacer declaraciones a la entrada de la sala Constitucional del Congreso donde se ha exhibido el tráiler.

Hasta ahora, las únicas declaraciones públicas habían sido las del ministro de Transformación Digital, Óscar López, que afirmaba que prefería "morderse la lengua" y "ser prudente".

También el Ejecutivo había anunciado, al poco de conocerse la condena, que "en los próximos días" notificaría su sustituto, dejando así claro que acataría la sentencia pese a no compartirla.

El fallo le impone una multa de 7.200 euros y le libra de la cárcel. También le condena a indemnizar al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, con 10.000 € por daños morales.