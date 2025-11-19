-
Sánchez arropa a Gallardo este miércoles en Mérida en su primer acto conjunto en la precampaña extremeña
Sánchez arropará este miércoles a candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en un acto conjunto que protagonizarán en Mérida.
Este acto, que tendrá lugar a las 18.00 horas en el Hotel Las Lomas, será el primero en el que Sánchez y Gallardo participan juntos desde que arrancara la precampaña de las elecciones autonómicas en Extremadura del próximo 21 de diciembre.
Cabe recordar que este mismo acto estaba previsto que se celebrase en la capital extremeña el pasado 5 de noviembre, aunque fue pospuesto por el partido debido al temporal de lluvia y viento que sufría la comunidad entonces.
El PP registra este miércoles la candidatura de Pérez Llorca para suceder a Mazón
El PP registrará este miércoles en Les Corts la candidatura del secretario general del PPCV y síndic del grupo 'popular', Juanfran Pérez Llorca, para aspirar a suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat valenciana, tras más de una semana de negociaciones con Vox para recabar su apoyo a la futura investidura.
El PP ha convocado para este miércoles una reunión del grupo parlamentario en la cámara autonómica para registrar la propuesta de Pérez Llorca como candidato a president. El plazo para presentar aspirantes finaliza este mismo miércoles.
Por su parte, desde el grupo de Vox en Les Corts aseguran que por el momento no hay "novedades" al respecto.
Un día después, el próximo jueves, la Mesa y la Junta de Síndics de Les Corts se reunirán con la previsión de fijar la sesión del pleno de investidura.
