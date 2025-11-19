Las pruebas sobre la corrupción de sus lugartenientes cercan a Sánchez: Ábalos amañaba y Cerdán cobraba y repartía

El juez del Supremo ha solicitado a la Audiencia Nacional investigar los pagos en efectivo y la posible existencia de una caja B en el PSOE, mientras avanzan las investigaciones sobre otras ramificaciones de la trama en distintos organismos y empresas.

Pagos en metálico y contratos simulados fueron utilizados para canalizar las comisiones, y parte de los fondos se emplearon para gastos personales y familiares de Cerdán, según los informes de la Guardia Civil.

La trama funcionaba con un sistema de reparto de comisiones del 2% por adjudicación de obras públicas, implicando a empresas como Acciona y Servinabar, y beneficiando a familiares y allegados de los implicados.

La UCO ha presentado pruebas que vinculan a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, exdirigentes del PSOE, con una trama de corrupción en el Ministerio de Transportes, incluyendo amaño de contratos y cobro de comisiones.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) remata en su último informe las pruebas sobre la corrupción de los dos lugartenientes de Pedro Sánchez: José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

El oficio presentado ante el juez Leopoldo Puente, que se había mantenido bajo secreto hasta este martes, resulta definitivo. Aporta los indicios fundados de una corrupción sistémica en el Ministerio de Transportes, en el Gobierno y en el PSOE.

Un ministerio convertido en el epicentro de la trama, que adjudicaba fraudulentamente contratos a empresas que después pagaban a los dirigentes del PSOE cantidades millonarias.

Una red corrupta con extensión en todo el país -desde Navarra y País Vasco a Andalucía, pasando por Cataluña o Comunidad Valenciana.- y la intención de expandirse fuera, de Marruecos a Gabón.

Con la colaboración necesaria de cargos en Adif, Carreteras y gobiernos autonómicos.

Con amantes y familiares beneficiándose de las actividades de la trama: esposas, hermanos, cuñados...

Con citas en Ferraz, la sede central del PSOE, para cerrar negocios.

Y fijando una cuota fija -del 2%-, al estilo de la mafia, para cada operación.

El último informe de la UCO demuestra cómo Santos Cerdán recibió pagos a través de la constructora Servinabar gracias a las adjudicaciones que recibía junto a Acciona.

Estas pruebas se suman a las ya presentadas en informes pasados contra José Luis Ábalos, ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE hasta julio de 2021.

Cerdán y Ábalos lideraban dos tramas que tuvieron a Koldo García Izaguirre como nexo. La Guardia Civil detalla el modus operandi de una red de tráfico de influencias y de amaños de contratos que comenzó hace 10 años.

De los cuatro del Peugeot en las primarias del PSOE de 2017, tres (Cerdán, Ábalos y Koldo) están camino del banquillo y, probablemente, de la cárcel tras las pruebas halladas por la UCO. El cuarto, Sánchez, llegó a la Secretaría general del PSOE y, posteriormente, a la Presidencia del Gobierno.

La trama Navarra, encabezada por Cerdán, comenzó con el proyecto de Mina Muga junto a Antxon Alonso. Su socio en Servinabar fue clave en el apoyo del PNV y de Bildu en la moción de censura presentada a Mariano Rajoy.

Gracias a ello, la trama se expandió hasta el Ministerio de Transportes. Fue con la llegada de Sánchez a la Moncloa en 2018, con Ábalos de superministro y hombre fuerte en el PSOE.

Ábalos, con su asesor Koldo García como ejecutor, buscó hacer más negocios y creó una nueva trama con el empresario Víctor de Aldama.

La UCO constata que Ábalos, que era quien tenía el poder político entre 2018 y 2021, amañaba contratos de obra pública en su ministerio mientras su aliado Cerdán cobraba de Servinabar y Acciona, y luego repartía.

Tramas y subtramas en el entorno más cercano de Pedro Sánchez que pactaron secretamente respetar los cupos por zonas.

El norte, con Navarra y País Vasco, era para Cerdán. El sur y el Mediterráneo para Ábalos, con las constructoras Levantina y Obras Públicas y Regadíos (OPR). También la sevillana Azvi, según el testimonio de Aldama, que contrató a Koldo García como asesor a razón de 6.000 euros mensuales.

Todas las tramas confluían en el Ministerio de Transportes, el de mayor asignación presupuestaria para obras públicas. Incluso, tal y como desveló EL ESPAÑOL, el actual secretario de Estado Antonio Hernando lideraba junto al exministro de Fomento José Blanco una trama para lograr contratos para el Grupo Puentes.

Pagos a Cerdán

En el último oficio de la Guardia Civil entregado al Tribunal Supremo, los investigadores acreditan que Cerdán era el "enlace" entre el Ministerio de Transportes y Acciona, ya fuera "directamente con sus directivos o a través de Antxon Alonso y Servinabar".

El informe, que fue presentado el pasado 11 de noviembre, detalla que, según Koldo, "se habría originado una deuda con Ábalos y con este mismo" y que debía "ser satisfecha a través de Santos Cerdán".

La Guardia Civil cifra esa deuda de Cerdán, como cabecilla de la trama Navarra y asociado a Acciona, en 1.070.000 euros.

Más de la mitad de ese dinero, 550.000 euros, se tenía que pagar a Ábalos y Koldo por dos licitaciones de Adif en Murcia que fueron adjudicadas a Acciona.

Esta misma constructora logró tres contratos de la Dirección General de Carreteras en Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) por los que, a través de Cerdán, debía pagar a Ábalos y Koldo la cifra de 450.000 euros.

Los 70.000 euros restantes adeudados por Cerdán a Ábalos y Koldo estarían relacionados con un bajo de un local que la UCO no ha podido concretar.

Para lograr los contratos adjudicados, según la investigación, Cerdán, Ábalos y Koldo contaban con la colaboración de dos personas claves: Isabel Pardo de Vera, como presidenta de Adif, y Javier Herrero, como director general de Carreteras. Ambos también están investigados en la causa.

El beneficio de Santos Cerdán, según los investigadores, era el 2% del importe neto de las obras adjudicadas a Acciona. Esa era la cantidad que se le asignaba a Servinabar.

Este informe también apuntala que Cerdán era en realidad el propietario del 45% de Servinabar, tal y como señalaba una escritura privada encontrada en la casa de su socio Antxon Alonso durante los registros.

La UCO concluye que el 75% de los ingresos de Servinabar procedieron de las UTE con Acciona, siendo esta asociación su principal fuente de ingresos.

Las pruebas encontradas también revelan que Servinabar pagó el alquiler del ático en el que vivió Cerdán mientras fue secretario de Organización y diputado en el Congreso.

En total, los investigadores han hallado transferencias por un valor de 44.645,26 euros, equivalente a quince mensualidades, en concepto de alquiler por la vivienda situada en la calle Hilarión Eslava de Madrid.

Esta fue la residencia de Cerdán y su familia desde junio de 2018 hasta julio de 2025, cuando el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez entró en prisión provisional.

Antes, Servinabar también había desembolsado 7.200 euros por el alquiler de un inmueble entre noviembre de 2017 y julio de 2018 en el que vivió Cerdán cuando se mudó a Madrid.

Cerdán también cobró las mordidas a través de los pagos de Servinabar a familiares. Para ello, la constructora navarra utilizó las cooperativas Noran y Erkolan.

La mujer del propio Cerdán, Francisca Muñoz, Paqui, fue contratada, sin que realizase trabajo conocido alguno, entre marzo y julio de 2018 por un total de 9.500 euros.

Paqui Muñoz formó parte de la cooperativa Noran, que fundó el constructor Antxon Alonso con Koldo García. La esposa del exnúmero tres del PSOE se hizo con el 25% de las participaciones, desembolsando 600 euros en 2018.

Belén Cerdán, hermana de Santos, percibió 22.324 euros procedentes de Servinabar entre febrero y junio de 2020. A partir de esa fecha pasó a ser contratada por la cooperativa Erkolan, recibiendo un total de 367.290 euros hasta al menos mayo de 2025.

El cuñado de Cerdán, Antonio Muñoz, fue contratado entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022, cobrando un total de 53.130 euros.

Santos Cerdán y su familia gastaron también, según el informe de la UCO, 33.574 euros con una tarjeta de crédito de la empresa Servinabar.

El que fue número tres del PSOE hasta el pasado mes de julio realizó cargos a la cuenta de la constructora entre el 20 de diciembre de 2021 y el 19 de febrero de 2024.

Cerdán dejó de hacer uso de la tarjeta cuando estalló el caso Koldo, el 20 de febrero de 2024 con la detención del exasesor de José Luis Ábalos.

Entre los gastos pagados por Servinabar a Santos Cerdán, se incluyen 49 cargos correspondientes con el Restaurante Sazadón. Este establecimiento se encuentra "a 170 metros a pie de la residencia" del entonces secretario de Organización del PSOE.

También se pagaron con esta tarjeta viajes de Cerdán y su familia, como uno a Ibiza en agosto de 2022 y otro a Tenerife un año después.

Estas pruebas del nuevo informe sobre Cerdán y su vinculación a Servinabar y Acciona se unen a las ya presentadas en los anteriores y que acreditan, según la UCO, una corrupción sistémica.

Los sobres del PSOE

Recientemente, el juez del Supremo Leopoldo Puente ha pedido a la Audiencia Nacional que investigue los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo.

Considera que la información aportada por el PSOE "nada esclarece" sobre posibles ingresos en metálico fuera de la contabilidad oficial, lo que sería "irregular" e incluso "potencialmente delictivo".

Tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, nueve documentos inéditos de pagos sin declarar y anticipos sin motivar revelan que el PSOE manejaba una caja B.

Las liquidaciones del PSOE publicadas por este periódico indican que Koldo recibió al menos 7.088 euros más de lo que Ferraz certificó en 2017 y 2018.

Además, la Audiencia Nacional se encargará de investigar la declaración prestada en el Tribunal Supremo por Carmen Pano.

Esta empresaria declaró el pasado 25 de febrero que fue a la sede del PSOE en dos ocasiones, ambas en el mes de octubre de 2020, e hizo entrega de 45.000 euros en metálico cada vez por orden de Aldama.

Mascarillas y enchufes

La corrupción del Gobierno está a las puertas de su primer juicio. El pasado 3 de noviembre el magistrado del Supremo ya propuso juzgar a Ábalos, Koldo y Aldama por los sobornos en los contratos de las mascarillas.

En esta pieza también se juzgarán los enchufes de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, y de Claudia Montes, miss Asturias, en las empresas públicas Ineco, Logirail y Tragsatec.

El juez afirmó en su auto que Ábalos, Koldo y Aldama formaban parte de una organización criminal para cometer delitos "conforme las oportunidades se fueran presentando".

A Ábalos, que fue mano derecha de Sánchez, se le acusa de los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Las gestiones de Ábalos y Koldo, según el magistrado, habrían propiciado "la obtención" de "beneficios a Aldama". Gracias a ello, el empresario hizo llegar "los correspondientes rendimientos económicos en compensación a Ábalos y Koldo".

La trama de Ábalos

En una pieza separada, en la que también se encuentra Cerdán, se investigan los amaños de contratos públicos a cambio de comisiones a Ábalos y Koldo durante su etapa en el Ministerio de Transportes.

Fuera de la trama de Cerdán, Ábalos y Koldo habrían "preadjudicado" contratos a las constructoras Levantina y OPR. Los dueños de ambas empresas -José Ruz de la primera y los hermanos Ferández Menéndez de la segunda- también se encuentran investigados.

OPR es propiedad de Daniel Fernández, cuyo hermano Antonio es el exasesor del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

Esta constructora recibió adjudicaciones de Adif y la Dirección General de Carreteras que, según las conversaciones intervenidas, habrían sido amañadas por Ábalos y Koldo.

Por su parte, existen numerosas pruebas en los informes de la UCO que la constructora Levantina realizó pagos al exministro y a su exasesor por adjudicaciones y gestiones del Ministerio de Transportes.

La UCO demostró en uno de sus informes que el empresario José Ruz pagó una nómina mensual de 2.600 euros a Koldo García, de la cual también se beneficiaba Ábalos.

Estos pagos se canalizaban como supuesta "pensión" a ambos, a través de una empresa interpuesta, desde diciembre de 2022 hasta junio de 2023.

Un oficio de la UCO especifica que, tras dejar sus cargos oficiales, tanto Ábalos como Koldo seguían recibiendo cuantías periódicas procedentes de Levantina, bajo el pretexto de contratos laborales simulados.

El empresario Víctor de Aldama declaró en el Supremo que Levantina pagó comisiones a Ábalos y Koldo, de las que también él cobró un porcentaje como intermediario.

Aldama sostiene que recibió transferencias directas de Levantina, en concreto, 50.000 euros al presentarse a un concurso y 20.000 euros adicionales tras recibir la máxima puntuación en la adjudicación de la obra pública.

Además, explicó que su papel era hacer de "valija", entregando el dinero recibido a los destinatarios finales, principalmente Koldo García y José Luis Ábalos.

Según lo declarado por Aldama, la trama de Ábalos cobraba "entre un 1% y un 1,5%" del importe del contrato adjudicado en comisión. Esta cifra es algo inferior, alrededor del 2%, de lo que percibía Cerdán de Servinabar y Acciona por lograr adjudicaciones para estas constructoras.

Hernando, Blanco y Puentes

Por último, EL ESPAÑOL ha desvelado que Antonio Hernando y José Blanco lideraban una trama en Transportes para lograr contratos para la constructora gallega Grupo Puentes.

El móvil requisado por la UCO a Koldo García contiene conversaciones sobre contratos con el presidente de la constructora y los dirigentes de la consultora Acento, fundada por el hoy secretario de Estado de Telecomunicaciones y por el que fue secretario de Organización del PSOE y ministro con José Luis Rodríguez Zapatero.

Fuentes del caso aseguran a EL ESPAÑOL que existen grabaciones que involucran al lobby próximo al Gobierno y a la empresa participada por China en una red de influencias en el Ministerio de Transportes.

La investigación de este periódico también ha podido comprobar la existencia de múltiples reuniones en la agenda de Koldo García con Pepe Blanco, José Manuel Otero y Miguel Duch, el enlace de China con Acento y que fue investigado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) debido a sus vínculos con los servicios secretos de Pekín.

Miguel Duch se llama en realidad Fangyong Du y fue el socio de Acento para lograr la venta del Grupo Puentes al gigante chino China Communications Construction Company (CCCC) a través de su empresa China Road and Bridge Corporation (CRBC).

Sin embargo, esta trama está todavía en fase de investigación y habrá que esperar a futuros informes para ver plasmados en un oficio las pesquisas de la Guardia Civil sobre Acento y esta constructora.