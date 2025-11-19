El Gobierno incorpora más de 300 actos al 'año Franco' a 40 días de que acabe 2025 y suprime el "gran evento"

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha ampliado a más de 480 los actos conmemorativos por los 50 años de la muerte de Franco, repartidos por todo el país y centrados en la ciudadanía. Se ha eliminado el "gran evento" estatal inicialmente previsto, apostando por actividades descentralizadas y de formato pequeño en todas las regiones. El programa, bajo el lema 'España en libertad. 50 años', incluye conciertos, exposiciones, talleres y hasta un videojuego educativo previsto para 2026 para implicar a los jóvenes. El enfoque de las actividades busca destacar el papel de la ciudadanía y los movimientos sociales en la recuperación de las libertades durante la Transición.

El Gobierno ha reconfigurado sobre la marcha su programa por los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco y ha incorporado más de 300 actividades nuevas en apenas una semana, hasta superar las 400 previstas sólo para noviembre y diciembre.

Un giro que contrasta con la información publicada en la propia web creada para la ocasión por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a comienzos de mes, donde solo figuraban 322 actos —144 ya celebrados— y comunidades como La Rioja o Baleares carecían por completo de programación.

Ahora, el Ejecutivo asegura que todas las regiones tendrán actividades y que el plan se extenderá incluso a 2026. Para conocer el programa completo, eso sí, habrá que "esperar" porque todavía "se están añadiendo eventos".

A este incremento acelerado de actos se suma otro cambio relevante: desaparece el "gran evento" que Pedro Sánchez anunció en enero para conmemorar el medio siglo del fin de la dictadura.

Fuentes del Ministerio de Ángel Víctor Torres sostienen ahora que prefieren actos pequeños, repartidos por el territorio y "centrados en la ciudadanía", en lugar de una única gran celebración estatal.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presentado este miércoles la nueva fase del programa bajo el lema 'España en libertad. 50 años', acompañado de la campaña de comunicación ‘La democracia es tu poder’.

Lo ha hecho, además, respondiendo veladamente a las críticas de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que había mostrado su rechazo a participar en estos actos.

Torres ha defendido que la intención del Gobierno es "adoctrinar en democracia", en referencia a los valores constitucionales, y ha subrayado que lo "peligroso" es "adoctrinar en totalitarismo".

Según ha afirmado, la campaña busca impulsar una reflexión "serena y comparada" entre quienes no vivieron la dictadura franquista y desconocen la "ausencia de libertades" de aquellas cuatro décadas.

"No estamos celebrando la muerte de Franco, sino el principio del fin", ha dicho, insistiendo en que la historia "se puede reescribir, pero no se puede cambiar".

480 actos nuevos

El Ministerio ha asegurado ahora que más de 480 actividades se desplegarán por todo el país durante noviembre y diciembre, organizadas por delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y coordinadas por la comisionada Carmina Gustrán.

Teniendo en cuenta que, hasta el viernes de la pasada semana, sólo había 120 actos programados en la web oficial. Surgen las dudas sobre cómo el Ejecutivo ha podido, en menos de cinco días, duplicar su programación.

Según el Ejecutivo, en esta nueva etapa del proyecto habrá conciertos, performances, murales, exposiciones, podcasts, talleres educativos, proyecciones audiovisuales y conferencias.

La comisionada del programa, Carmina Gustrán, ha insistido en que uno de los objetivos esenciales es dar a conocer el papel que tuvieron la ciudadanía y los movimientos sociales en la recuperación de las libertades durante la Transición, que "no cayeron del cielo ni fueron el regalo de nadie".

Ha reivindicado que, por ello, el enfoque será "coral y descentralizado" y ha defendido que por eso no habrá un gran acto central. Según detalló, hasta octubre se habían realizado 150 actividades (datos que sí cuadran con la web), a las que ahora se suman las 480 anunciadas.

El objetivo, según Torres, es "celebrar la pluralidad" de España y llevar la conversación sobre la democracia "a cada rincón del país", con actos que incorporen lenguas, tradiciones y expresiones culturales diversas.

Videojuego para 2026

El Ejecutivo ha avanzado que los actos no terminarán en 2025.

La línea de trabajo ‘Juventud y Democracia’ será la principal vía de actuación en 2026, con actividades orientadas a quienes han nacido ya en democracia. Según Gustrán, el propósito es "dar voz a los jóvenes" y analizar su mirada sobre el pasado, presente y futuro.

Entre los proyectos previstos destaca un videojuego en primera persona, aun en desarrollo, que pretende mostrar las "actitudes personales y políticas que amenazan la democracia".

Será en formato móvil con un formato de "estrategia" y prevén que esté listo para finales de abril.