La foto de familia de la 'operación Marruecos': Ábalos, Santos Cerdán, Koldo y Jésica, la 'novia' del ministro

Santos Cerdán mostró especial interés en la obra en Marruecos, según los mensajes recogidos por la Guardia Civil.

El viaje formaba parte de la llamada 'operación Marruecos', una trama de intento de expansión internacional vinculada a la adjudicación de un contrato millonario para construir un puerto en Kenitra.

Los investigadores han localizado una fotografía del grupo enviada por Koldo a una traductora marroquí, con la indicación de que era para uso privado.

La UCO ha confirmado que Jésica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, viajó con el exministro, Santos Cerdán y Koldo García a Marruecos en 2019.

La UCO ha evidenciado en su último informe que Jésica Rodríguez, la expareja sentimental de José Luis Ábalos, viajó junto al exministro, Santos Cerdán y Koldo García a Marruecos en el año 2019.

Los investigadores han recopilado una fotografía enviada por Koldo el día 26 de enero de ese año a su contacto "María Traductora de Marruecos", en la que el exasesor especificó que ésta era "para uso particular, no para publicar".

Según el informe, este viaje a Marruecos respondía al intento de "expansión internacional" de la trama, concretamente en Marruecos y en Gabón.

La operación Marruecos consistía en la adjudicación de un contrato millonario para la construcción de un puerto en la localidad de Kenitra. La Guardia Civil recoge los mensajes en los que Santos Cerdán mostraba un enorme interés por la obra marroquí.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.