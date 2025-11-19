El CIS de Tezanos coloca a Sánchez 10,2 puntos por encima de Feijóo el día que la UCO destroza a Santos Cerdán

Gráfico con estimación de voto para las elecciones generales según el barómetro del CIS de noviembre. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El último barómetro del CIS dirigido por José Félix Tezanos sitúa al PSOE como primera fuerza en estimación de voto con un 32,6%, superando al PP por 10,2 puntos. El PP sube hasta el 22,4% en estimación de voto, recortando casi cinco puntos de distancia respecto al PSOE en comparación con encuestas anteriores del CIS. El informe de la UCO implica a Santos Cerdán, ex número dos de Pedro Sánchez, en la presunta trama de corrupción del caso Koldo, actuando como enlace entre el Ministerio de Transportes y la empresa Acciona. Otras encuestas privadas, como la de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, sitúan al PP por delante del PSOE, otorgando a Feijóo hasta 41 diputados más que a Sánchez.

El último barómetro del CIS de José Félix Tezanos sitúa al PSOE como primera fuerza en estimación de voto y le otorga una ventaja de 10,2 puntos sobre el PP en unas eventuales elecciones generales.

El estudio, elaborado a partir de 4.028 entrevistas realizadas entre el 3 y el 12 de noviembre, concede a los socialistas un 32,6%, aunque caen 2,2 puntos respecto al barómetro de octubre.

El PP sube hasta el 22,4%, lo que supone un avance de 2,6 puntos en un mes. Según la serie del CIS, los populares recortan casi cinco puntos de distancia con el PSOE respecto a mediciones anteriores.

Vox también mejora sus datos y asciende al 18,8%, con 1,1 puntos más que en octubre. La formación de Santiago Abascal se consolida como tercera fuerza

Sumar, por su parte, obtiene un 7,1% y Podemos logra un 4%.

El barómetro se publica un día después de conocerse el nuevo informe de la UCO, que atribuye a Santos Cerdán un papel relevante en la presunta trama investigada en el caso Koldo.

Según la Guardia Civil, el ex número dos de Pedro Sánchez habría actuado como "enlace" entre el Ministerio de Transportes y Acciona, que obtuvo tres adjudicaciones de obra pública en UTE con Servinabar.

Servinabar es la sociedad navarra vinculada al exdirigente socialista y administrada por Antxon Alonso, investigada por supuestos pagos del 2% de mordidas, de los que también se habrían beneficiado José Luis Ábalos y Koldo García, según la investigación.

El barómetro de Tezanos es, a día de hoy, la única encuesta que sitúa al PSOE como primera fuerza en estimación de voto.

El resultado contrasta con el resto de sondeos publicados por las principales demoscópicas privadas.

Según la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, publicada el 10 de noviembre, el PP alcanzaría 146 escaños y un 33,7% del voto, frente a los 105 escaños y el 27,2% que obtendría el PSOE.

Feijóo aventajaría así a Sánchez en 41 diputados.

Ese escenario permitiría a Feijóo ser investido presidente con el apoyo del diputado de UPN y la abstención de Vox.