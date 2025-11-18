El AVE aterriza en el cinturón rojo: nueva estación en Parla para el beneficio de seis millones de madrileños

El ministro de Transportes, Óscar Puente, anunciaba este lunes la construcción de una nueva estación de AVE en la región. A la Atocha, Chamartín y la prevista estación de Barajas se unirá una nueva infraestructura en el sur de Madrid. Concretamente, en Parla.

Sus objetivos serán dos. Por un lado, evitar que muchos viajeros de la zona sur de la región se desplacen hasta el centro de la capital. Por el otro, permitir que los trenes de alta velocidad que provengan del sur de España hacia Barcelona no tengan que parar en la capital de España.

Los socialistas han celebrado el anuncio que encuadran como un impulso histórico para la movilidad del sur de la región. El alcalde de Parla, Ramón Jurado, calificó la noticia de "fantástica" y aseguró que supondrá un "inmenso" impulso para el municipio.

El regidor socialista agradeció al Ministerio la "apuesta" por la ciudad, que se suma a la próxima inauguración de la estación de Cercanías de Parla Norte, prevista para el próximo año.

"Poner a Parla en el mapa supone un cambio radical", afirmó, subrayando que la conexión entre ambas estaciones podrá realizarse a pie porque "en Parla se puede ir andando a todos los sitios".

Pero más allá del plano técnico, el anuncio tiene una lectura política inevitable.

Desde fuera del PSOE se interpreta este movimiento como un gesto electoral en pleno cinturón rojo, dirigido a ofrecer una "dotación premium" a los vecinos de un territorio clave para los socialistas y en el que han ido perdiendo hegemonía en los últimos ciclos electorales.

Parla es, hoy, uno de los pocos municipios fiables para un hipotético gobierno socialista, junto con Fuenlabrada, Coslada o San Fernando de Henares, después de que varias encuestas den prácticamente por perdido el control de Getafe, Alcorcón o Móstoles, tradicionalmente gobernados por el PSOE.

Tras ese contexto político, Puente defendió el proyecto como una decisión operativa y estratégica para el sistema ferroviario.

La nueva estación permitirá que los trenes transversales entre Andalucía y Cataluña puedan detenerse en Parla "sin necesidad de entrar en Madrid", según explicó.

"Vamos a disponer de una circunvalación de Madrid sin tener que entrar en la ciudad. Pararán en el sur, pero sin pasar por Atocha o Chamartín, continuando su viaje hacia Barcelona", señaló el ministro.

Puente enfatizó que Parla tiene "un área de influencia poblacional muy grande", rodeada de municipios como Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada, Getafe o Móstoles, que suman una de las mayores densidades de población de España.

Según el estudio, más de 1,26 millones de habitantes viven en su entorno inmediato; 4,7 millones tendrían acceso a la estación en menos de 15 minutos; y hasta 6 millones, en menos de una hora.

El ministro destacó que el trazado de la vía a su paso por Parla "se produce en una zona diáfana" que permitirá construir la estación "de manera muy sencilla, muy económica y sin generar molestias". "Miel sobre hojuelas: es el municipio idóneo", afirmó.

El Ministerio pretende acompasar la ejecución al avance de la pasante de Atocha, cuyas obras avanzan desde hace un año y tienen un plazo de cuatro.

La estación permitirá optimizar el nudo de Torrejón de Velasco —por donde circulan más de 250 trenes diarios— y facilitar el encaminamiento simultáneo de servicios entre la LAV Madrid-Sevilla y Madrid-Chamartín, así como entre la LAV Madrid-Levante y Madrid-Puerta de Atocha. También servirá como solución operativa en caso de incidencias en las estaciones principales o en el túnel de ancho estándar.

El anuncio ha generado una reacción inmediata en el Gobierno regional. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, calificó el proyecto como una "nueva ensoñación" del Ministerio.

Criticó que Puente "no ha dado ni plazo ni presupuesto" y reprochó que "llevamos muchísimo tiempo escuchando ideas que no se concretan en absolutamente nada". El Ejecutivo madrileño vinculó el anuncio con otros proyectos que, a su juicio, siguen pendientes, como el tren a Navalcarnero o las inversiones en Cercanías, que calificó de "auténtico caos".

Además, volvió a acusar al Gobierno central de deber más de 250 millones al Consorcio Regional de Transportes, una cifra que Puente negó durante su intervención asegurando que "no adeudamos ni un céntimo" y que las inversiones en Madrid "son bestiales".

La Comunidad respondió acusando al ministro de "mentir abiertamente" y sosteniendo que el Ministerio "es la administración que menos aporta al transporte público en nuestra región".