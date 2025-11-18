Antxon vendió el 4% de Servinabar a un menor de 16 años, hijo del director de un periódico afín al PNV

Otras sociedades relacionadas comparten accionistas con el grupo editor del Diario de Noticias y han sido adjudicatarias de contratos públicos, como la construcción de un colegio por 2,63 millones de euros.

El acuerdo de compraventa por 2.000 euros fue detectado por la Guardia Civil en el marco del caso Koldo, que investiga adjudicaciones públicas en Navarra.

Antxon Alonso, administrador único de Servinabar, vendió en 2016 un 4% de la empresa a Aritz Santamaría, entonces menor de edad e hijo del director del Diario de Noticias de Navarra.

La Guardia Civil ha identificado la existencia de un tercer socio en Servinabar, empresa investigada en el marco del caso Koldo y vinculada a presuntas adjudicaciones de obra pública en Navarra.

Así lo revela el último informe de la UCO remitido al Tribunal Supremo y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El comprador aparece identificado como Aritz Santamaría, a quien el empresario vasco Antxon Alonso, administrador único de la sociedad y socio de Santos Cerdán, transfirió 120 participaciones por un importe de 2.000 euros, según el documento intervenido.

El resultado de la compraventa otorgaría a Santamaría el 4% de Servinabar. En la fecha de la firma, el 12 de diciembre de 2016, tenía 16 años, por lo que era menor de edad.

Aritz Santamaría es hijo de Joseba Santamaría, director del Diario de Noticias de Navarra, un diario editorialmente afín a Geroa Bai y a Uxue Barkos, expresidenta navarra.

Aritz Santamaría (derecha), hijo del director del 'Diario de Noticias' y director de comunicación de Euskaltzaleen Topagunea, participa en la reunión con el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (segundo por la izquierda), y otros representantes de esa asociación en mayo de 2024. Ayuntamiento de Pamplona.

No es la única conexión empresarial entre el entorno del citado periódico y Servinabar.

En la sociedad Alegure, que comparte domicilio social con Servinabar y está vinculada a Antxon Alonso, figura como accionista Iñaki Alzaga, consejero delegado del Grupo Noticias, grupo editor del Diario de Noticias.

Alegure fue adjudicataria de 2,63 millones de euros para la construcción de un colegio público.

Alzaga es también presidente de Nortegas y exdirectivo de Euskaltel.

Aritz Santamaría tiene ahora 25 años trabaja como periodista en Naiz, el periódico digital de Gara, diario ideológicamente vinculado al independentismo vasco. También ha trabajado en Euskalerria Irratia, EiTB y eldiario.es.

También es director de comunicación de la asociación Euskaltzaleen Topagunea, que se define como un movimiento social en favor de la "la normalización" del euskera.

Un día después de la firma para que Aritz adquiriera el 4% de Servinabar, Antxon se citó con su padre, según la UCO.

En el calendario del móvil de Antxon aparece anotada una cita para el 13 de diciembre de 2016 con el texto "13:00 J. Santamaría Burladero", según la Guardia Civil.

En los registros del teléfono consta también un intercambio de whatsapps entre Antxon y su mujer, Karmele Atutxa.

A las 12:38 horas de ese día, Antxon le envió a Karmele una imagen de la primera página del contrato de compraventa y, a las 13:56 horas, le escribió el siguiente mensaje: "Perfecto con Joseba".

La referencia al Burladero en la agenda de Antxon apunta a que ambos podrían haberse reunido ahí. Se trata de un bar ubicado en el centro de Pamplona y frecuentado por Alonso.

De hecho, en ese mismo local, tres años más tarde, durante los Sanfermines de 2019, Antxon Alonso brindó con Uxue Barkos y su marido, Jesús González Mateos, según una fotografía publicada por este periódico.

De izquierda a derecha: Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, Uxue Barkos y Jesús González Mateos, marido de la expresidenta de Navarra, en El Burladero durante los Sanfermines de 2019. EL ESPAÑOL

Entonces, Barkos apuraba sus últimos días como presidenta del Gobierno de Navarra tras cuatro años de mandato.

De hecho, la conexión entre Servinabar y el entorno del Diario de Noticias no termina en esta compraventa.

Acuerdo en 2016

El acuerdo entre Servinabar y Aritz Santamaría en diciembre 2016 se firmó medio año después del contrato en el que figura Santos Cerdán.

La UCO precisa que esa operación no ha dejado rastro bancario en las cuentas analizadas.

Según la UCO, la operación mantiene sin cambios el tramo de participaciones que ya se le había asignado al exdirigente socialista, que figura en otro contrato fechado el 1 de junio de 2016 con el 45% del capital social.

Es decir, la estructura accionarial resultante quedaría distribuida en un 51% para Antxon Alonso, un 45% para Cerdán y un 4% para Santamaría.