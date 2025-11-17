El PSOE alega que no se querella contra “la fontanera” Leire Díez porque "se está desdiciendo de sus palabras”

El PSOE justifica que no se querelle contra Leire Díez porque, según ha explicado la portavoz de la Ejecutiva, Montse Mínguez, la que se presentaba como la mano derecha de Santos Cerdán “se está desdiciendo de sus palabras”.

En Ferraz se remiten a las últimas entrevistas en las que Díez asegura que “me tiro faroles para iluminar una alameda”, unas declaraciones que van en contra de lo que admitía en las grabaciones ante el fiscal Stampa y cuya anulación ha solicitado ahora ante el juzgado.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, en esos audios admitía que era "la persona que ha puesto el PSOE" para "saber qué hay detrás de los informes policiales".

En las grabaciones también se presentaba como emisaria del PSOE y aseguraba que reportaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Justicia, Félix Bolaños o afirmaba ser “la mano derecha” del entonces secretario de Organización, Santos Cerdán.

Mínguez también ha querido recalcar que Leire Díez "ya no forma parte del PSOE". Tras solicitar su baja voluntaria en un acto en Ferraz en el que pidió ser recibida por Santos Cerdán y al que le entregó un pendrive con información confidencial.

"Colaboración máxima con la justicia y que cada uno se defienda con lo que sea", ha terciado Mínguez tras una reunión de la Ejecutiva en Ferraz presidida por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Con la justificación de que “se está desdiciendo”, Ferraz sale al paso de voces internas como la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha pedido querellarse contra Leire Díez por hablar en nombre del PSOE.

“En mi nombre no habla esa tal Leire; no me representa ni a mí ni a la mayoría de los militantes”, ha asegurado García-Page en varias ocasiones, la última de ellas la semana pasada. El barón también ha pedido que el partido se persone como perjudicado si, al final, se descubre o tienen indicios de que Koldo y Ábalos utilizaron Ferraz y los tickets para blanquear dinero.

Fuentes socialistas han añadido que, “por ahora”, no se plantean querellarse contra Leire Díez, aunque evitan cerrar la puerta. “Ya veremos más adelante”, han señalado en una estrategia para dilatar los tiempos y rebajar la presión interna que pide personarse en el caso que investiga si "lideraba" un plan contra la UCO.

Según la Fiscalía Provincial de Madrid, la exmilitante del PSOE lideraría una "actuación delictiva, continuada y coordinada" para "desacreditar a los jefes de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción" con el fin de "anular o malbaratar" investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios" del entorno del Gobierno.