Ayuso se niega a enviar al Gobierno el registro de médicos objetores del aborto: "Que sea un tribunal el que nos lo indique"

La Comunidad de Madrid acaba de rechazar remitir al Gobierno el registro de médicos objetores a la interrupción voluntaria del embarazo.

Según fuentes de la Comunidad de Madrid, el equipo de Ayuso asegura que solo atenderán una orden judicial.

"Preferimos que sea un tribunal quien nos lo indique, antes que un Gobierno sectario que no respeta nada ni a nadie", han trasladado fuentes del Ejecutivo autonómico.

Desde el entorno de consejería de Sanidad reivindican que en la región defienden que el aborto sea "legal, seguro y poco frecuente" y subrayan que "no se puede perseguir ni señalar a nadie por abortar o no hacerlo".

"Tampoco por practicar un aborto o no hacerlo", añaden.

Además, el Gobierno madrileño sostiene que la exigencia de Sanidad de remitir el listado de profesionales objetores vulnera derechos fundamentales.

"Si se nos obliga a hacer un registro de objetores, con la Constitución en la mano, actuaremos para defender la libertad de conciencia y cualquier otro artículo fundamental".

